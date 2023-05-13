العراق يحصل على ذهبية بطولة العالم بالمواي تاي

بغداد- الزمان

حصل اللاعب العراق مصطفى رعد التكريتي على ذهبية بطولة العالم بالمواي تاي للرجال وزن 81 كغم بعد الفوز على اللاعب المالديفي.وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ في تصريح صحفي إن الإنجاز الذي حققه لاعبنا العراقي جاء بعد جهد كبير وبعد فوزه على أبطال العالم في بطولة العالم الجارية حالياً في تايلند.واضاف ان فوز لاعب منتخبنا العراقي التكريتي في اللقاء الأخير على البطل العالمي المالديفي بوزن 81 كغم جاء عن جدارة.وبين ان البطل العراقي مصطفى التكريتي بلغ الدور النهائي في منافسات بطولة العالم للمواي تاي الجارية احداثها في تايلند بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم، بعد فوزه على لاعب المنتخب الفرنسي والذي أهله للقاء الختام.واشار ان التكريتي قد فاز في التصفيات في تايلند على لاعب المنتخب الأمريكي ولاعب المنتخب الإيطالي ثم على بطل فرنسا بجدارة.وحقق ابطال منتخبنا الوطني للمواي تاي سبعة اوسمة ملونة في منافسات بطولة العالم للعبة التي اختتمت احداثها في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة 102دولة يمثلون مختلف قارات العالم .وتابع علگ ان البطل مصطفى التكريتي تمكن من الفوز في المباراة النهائية على منافسه المالديفي في وزن 81كغم محققا ذهبية بطولة العالم .واضاف علك ان الثنائي حسين سالم وعلي الكناني توجا ايضا بالوسام الذهبي في فعالية الماي مواي كما حصد اكو بهاء الدين الميدالية الفضية في منافسات وزن 48كغم، كما فاز علي المحمداوي بفضية فعالية الواي كرو.وبين رئيس اتحاد اللعبة ان العراق حقق ثلاثة اوسمة نحاسية في المنافسات العالمية عن طريق اللاعبين حسين الخزعلي وعباس سالم وسجاد محمد عباس ليرتفع رصيد العراق من الاوسمة الى سبعة ملونة.واوضح علگ ان ارتقاء منصات التتويج بمثل هكذا حدث عالمي يعكس مدى تطور اللعبة ووصولها لمراحل متقدمة من خلال العمل المتواصل والدعم اللامحدود من اللجنة الأولمبية ومكتبها التنفيذي .يشار الى ان اصحاب الاوسمة الذهبية تأهلوا مباشرة الى دورة الألعاب العالمية التي ستضيفها مدينة جدة السعودية بداية تشرين الأول المقبل.وعلى صعيد اخر أحرز الرباع علي عمار يسر وزن 109 كغم الميدالية الذهبية، بفعالية الخطف بعد رفع 178 كغم في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس.وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، كاظم مزعل إن الوسام تحقق للعراق بعد تفوقه بذلك على بطل العالم الأوزبكي، رسلان نورودينوف، الذي تربع على البطولة لأكثر من عشر سنوات.وأضاف مزعل، أن الرباع علي عمار يسر، وزن 109 كغم، أحرز ذهبية آسيا بفعالية الخطف، بعد أن رفع 178 كغم في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس، متفوقا بذلك على نورودينوف.وأشار إلى أن البطولة كانت قوية جداً ولاسيما في وزن 109 كغم، والذي استطاع علي عمار يسر، من خطف الوسام الذهبي من بين خمسة من أبطال العالم، بالرغم من كونه أصغر لاعب في مجموعته.وفي السياق نفسه قرر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونائبه الأول الدكتور عقيل مفتن تكريم ابطال رفع الاثقال والمواي تاي المتوجين بالاوسمة الملونة في بطولتي اسيا والعالم.المكتب التنفيذي وبتوجيه مباشر من قبل الرئيس ونائبه الاول قرر تكريم لاعب منتخب رفع الاثقال البطل الواعد علي عمار يسر الذي حقق ذهبية اسيا بفعالية الخطف لوزن 109كغم، مؤكدا انه سيقوم بتسخير كافة الجهود وتقديم الدعم اللامحدود للرباع البطل الذي نتوسم به ان يكون احد الابطال الاولمبيين في المستقبل القريب والتكريم سيشمل ايضا لاعبي منتخب المواي تاي المتوجين بالأوسمة الملونة في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة في العاصمة التايلندية بانكوك .

تجدر الاشارة الى ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية دأب على تكريم الابطال من اصحاب الاوسمة الملونة في الاستحقاقات الدولية والقارية والاقليمية وذلك ضمن نهجها المتواصل لدعم الرياضيين الموهوبين وتوفير متطلبات نجاحهم.