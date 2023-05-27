العراق يحصد 10 أوسمة في بطولة العرب لألعاب القوى

بغداد- الزمان

أنهى منتخب العراق بألعاب القوى تحت سن 23 عاماً مشاركته في بطولة العرب لألعاب القوى التي أقيمت فعالياتها على ملعب رادس في تونس العاصمة بحصيلة بلغت عشرة أوسمة عراقية بواقع ستة فضية وأربعة نحاسية ليحلّ في المركز التاسع بجدول الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة. وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد ان الأوسمة الفضية الستة جاءت عن طريق كل كوردستان به مو جمال في فعالية ركض 100 م حواجز وأمير فالح عبد الواحد في فعالية القفز بالعصا الزانة وعبد الله جلال گمر في منافسات الوثبة الثلاثية ومنتخب السيدات المؤلف من براء ممدوح وكردستان به مو ودييه نزار وديرين بختيار في فعالية ركض 4*100 م ومنتخب الرجال المؤلف من كل من سيف رعد وزين العابدين علي ومحمد نجاح ونور الدين عادل في فعالية ركض 4*100 م وعبد الله جلال گمر في منافسات الوثب الطويل. وأضاف جواد؛ إن الأوسمة النحاسية الأربعة تحققت عن طريق كل من ديرين بختيار في فعالية ركض 100 م حواجز وأمير صبيح صيهود في فعالية القفز بالعصا الزانة وسيف رعد عبد الواحد في ركض فعالية 100 م وكوردستان به مو جمال في فعالية ركض 400م حواجز.

أوسمة عشرة

وختم المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد حديثه قائلاً إن الأوسمة العشرة وضعت العراق بوسط جدول الترتيب، وهو المركز التاسع فرقياً، من بين ثمانية عشر منتخباً عربياً شارك في البطولة هي العراق، وتونس الدولة المستضيفة وقطر وليبيا والصومال والامارات والبحرين والكويت ومصر والمغرب وجيبوتي والسودان وفلسطين والجزائر والسعودية ولبنان واليمن وسلطنة عمان.

وعلى صعيد اخر أعلن أمين سر الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي نسيم عبد زيد عن مشاركة العراق في بطولة النادي الوطني الدولية التي تقام في العاصمة الأردنية عمان. وقال عبد زيد ان البطولة تقام للمدة من الثلاثين من شهر ايار الجاري وحتى الرابع من شهر حزيران المقبل. وأوضح إن الوفد العراقي يضم 14 شخصاً بين لاعب ومدرب وإداري، مبينا ان اللاعبين هم سعيد موسى وعلي عبد الأمير ومنتظر فاروق وعبد الرحمن حكمت ومحمد كاظم ورسول جعفر ونجله عماد وطيبة محمد وهديل علي ورسل فاضل ، بينما يتالف الكادر التدريبي من المدربين سهيل نجم وحسام حسين ويراس الوفد امين سر الاتحاد نسيم عبد زيد ، وذكاء صبار اداري الوفد . واضاف عبد زيد ان البطولة تعد مؤهلة تعد الى بارالمبياد باريس ونسعى للحصول على نتائج إيجابية فيها، لاسيما من المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة وستكون المنافسة قوية ومثيرة لاجل التأهل إلى دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 حيث سيشارك دول من اسيا وافريقيا واوربا.