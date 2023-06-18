دجلة أولاً في سيف المبارزة للشباب

العراق يحرز ميداليتين بمنافسات الإمارات الدولية للسباحة

بغداد- الزمان

اختتمت على قاعة المبارزة في بغداد منافسات بطولة دجلة بسلاح سيف المبارزة لفئة الشباب دون 20 سنة والتي نظمها الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث، والتي أسفرت عن فوز لاعب نادي دجلة في المركز الأول.

وجرت منافسات البطولة بمشاركة واسعة للاعبين من مختلف اندية المحافظات العراقية.وأسفرت البطولة عن احراز اللاعب سجاد ستار جبار من نادي دجلة الجامعة المركز الأول، وجاء علي جاسم محمد من نادي الدفاع الجوي بالمركز الثاني، بينما حل ضرغام غانم سكر من النادي الاثوري بالمركز الثالث، ورضا حسن مجيد من نادي الجيش بالمركز الثالث مكرر.وفي ختام البطولة تم توزيع الاوسمة والكؤوس على اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة وكذلك الشهادات التقديرية على اللجان التنظيمية والإدارية التي اسهمت في انجاح البطولة.

وعلى صعيد اخر حقق السباح ياسين عامر ميداليتين لفئة الناشئين، في بطولة الإمارات الدولية بالسباحة الأولمبية الجارية أحداثها حالياً في مدينة دبي الإماراتية.

ميدالية فضية

وحصل السباح ياسين عامر ياس على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر فراشة، وكذلك حصوله على الميدالية الفضية في سباق 50 مترا ظهر، وسط إشادة كبيرة بقدراته الفنية في البطولة. وشهدت البطولةُ مشاركة 30 دولة، وأكثر من 300 سباح بمختلف الفئات، من ضمنها العراق، للأعمار من 8-12 عاماً.