بطولة العالم بالكرة المصغرة

العراق يحرز المركز الثالث عالمياً بفوزه على منتخب تركيا

بغداد- رافد البدري

حقق منتخب العراق بالكرة المصغرة (سداسي كرة القدم) المركز الثالث عالمياً بعد فوزه على المنتخب التركي البلد المنظم للبطولة بثلاثة اهداف لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كاس العالم للكرة المصغرة والتي جرت منافساتها في العاصمة التركية استنبول وبمشاركة 16 منتخباً، وتمكن المنتخب الروسي من الفوز باللقب بعد تغلبه على المنتخب الليبي في المباراة النهائية بفارق ضربات الجزاء (4-3) بعد ان تعادل الفريقان ايجابياً بهدف لكل منهما.

قوة المنافسة

وتحدث مساعد مدرب منتخبنا الوطني جبار عبد النبي قائلاً: شهدت البطولة منافسات قوية جداً بين الفرق المشاركة، وضمت مجموعتنا التي سميت بالحديدية منتخبات: تركيا البلد المنظم بالإضافة الى منتخبي ايران وغانا، مضيفاً ان العراق يشارك لأول مرة في مثل هكذا بطولات، لذلك فان التحضيرات لم تكن بالمستوى المطلوب مقارنةً بالدول التي دخلت البطولة بمعسكرات تدريبية على مستوى عال.

مباراة الافتتاح

عبد النبي اكد ان المباراة الافتتاحية التي جمعتنا بالمنتخب التركي البلد المنظم كانت صعبة للغاية، ورغم ذلك تفوقنا على الخصم وتقدمنا بهدف، قبل ان يسجل الفريق التركي هدف التعادل في الشوط الثاني ، ومن ثم احتسبت ضربة جزاء غير صحيحة ضدنا في الوقت بدل الضائع، سجل منها الفريق التركي هدف التفوق، وفي المباراة الثانية فزنا على الفريق الغاني بثلاثة اهداف لهدفين في مباراة قوية وممتعة، ومن ثم هزمنا الفريق الإيراني الصعب بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة اهداف نظيفة، وعلى اثرها انتقلنا الى الدور الثاني على حساب الفريق الإيراني بعد ان تساوى منتخبنا ومنتخب ايران بالنقاط، اذ جمع كل منهما 6 نقاط مع التساوي بعدد الأهداف، ولكن نتيجة المقابلة حسمت لمنتخبنا الوطني للانتقال الى الدور الثاني.

الفوز على النمسا

وفي مباراة دور ربع النهائي والتي جمعت فريقنا بالمنتخب النمساوي متصدر المجموعة الثالثة تمكن المنتخب العراقي من الفوز على منتخب النمسا بثلاثة اهداف لهدفين، في ريمونتادا عراقية، بعد ان تقدم الفريق النمساوي بهدفين دون رد، ولكن همة لاعبينا وطموح الفوز كانت حاضرة، حيث احرزنا ثلاثة اهداف كانت كافية للانتقال الى دور نصف النهائي والذي جمعنا مع المنتخب الروسي القوي، حيث خسر منتخبنا بنتيجة أربعة اهداف دون رد، بعد عانينا من التعب وكثرة الإصابات نتيجة ضغط المباريات المتواصل.

مباراة تحديد المركز الثالث

وتابع عبد النبي حديثه عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي جمعته بالمنتخب التركي مرةً أخرى، حيث تمكن منتخبنا من الثار لمباراة الافتتاح والفوز على المنتخب التركي بثلاثة اهداف لهدف، فيما تمكن منتخب روسيا من التتويج بالبطولة بعد الفوز على منتخب ليبيا بفارق ضربات الجزاء (4-3).

الفرق المشاركة في البطولة

ويذكر ان 16 فريقاً شارك في بطولة كاس العالم للكرة المصغرة قسمت الى اربع مجموعات، وضمت كل مجموعة اربع منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات تركيا والعراق وايران وغانا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: بلجيكا وروسيا وقطر والجزائر، اما المجموعة الثالثة فقد ضمت منتخبات النمسا والسعودية وتونس وكازاخستان، وفي المجموعة الرابعة تواجدت منتخبات سويسرا وبلغاريا وليبيا والبحرين.