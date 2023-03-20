العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات

بغداد (أ ف ب) – صوّت مجلس النواب العراقي فجر الاثنين على تحديد تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فقد صوّت المجلس على «موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023». وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/ابريل 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط. وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.