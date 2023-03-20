العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات

بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬إجرائها‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الاعلامية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية،‭ ‬فقد‭ ‬صوّت‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬‮«‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2023‮»‬‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬15‭ ‬محافظة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬محافظة،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬ضمن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭. ‬‮ ‬‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬أوّل‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬محافظات‭ ‬محلية‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2013‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬أجريت‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬فقط‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬حينها،‭ ‬لكن‭ ‬أرجئت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬‮ ‬