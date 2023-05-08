محاولات لنقل تجارب دولية حديثة في إدارة الموارد المائية

العراق يحث إيران على تعزيز إمدادات الطاقة وتقاسم ضرر الجفاف

بغداد – ابتهال العربي

حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له، على تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية وتقاسم ضرر الجفاف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً).

شبكة وطنية

واشار الى ان (الجانبين تطرقا الى إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية من ايران ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة)، واكد السوداني (أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة). كما ناقش ، وزير الموارد المائية ، مع وزير الطاقة الإيراني ، اعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه ،الذي انطلق امس بمشاركة عربية واجنبية، لمناقشة قضايا ملف المياه والتغيرات المناخية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير ناقش مع وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له، بحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، وإيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها تقليل آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وتفعيل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال إدارة مصادر المياه وتبادل الخبرات والبيانات والقدرات الفنية والهندسية)، مشدداً على (ضرورة استمرار التعاون وتبادل الزيارات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدارة المياه)، من جانبه اوضح محرابيان ان (هذه المؤتمرات لها تداعيات إيجابية تصب في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدان وتفتح آفاق التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية بما يصب في مصلحة الجميع). في غضون ذلك، عقدت وبالتعاون مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) جلسة موضوعية برئاسة المستشار الفني للوزارة علاء الدين طاهر نجم تحت عنوان الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية ، ضمن منهاج اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه. وتناولت الجلسة عدة عروض حيث تضمن العرض الأول لايهاب جناد مدير إدارة الموارد المائية – أكساد أستعرض فيه التغيرات المناخية واثرها على الظواهر المناخية المتطرفة وانتاجية المحاصيل الزراعية والذي يهدف الى تقييم اثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في المنطقة العربية بالاضافة الى تناوله عرضا ثاني عن تحسين ادارة مياه الري في المنطقة العربية بأستخدام التقنيات الحديثة لدراسة مشروع رفع كفاءة الري في الدول العربية وهو من ضمن مشروع الاستراتيجية العربية للامن المائي في المنطقة العربية ومواجهة اثر التحديات والمتطـــــــلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010-2030.

كما تضمنت الجلسة عرضا اخر لمحمود السباعي مستشار ادارة الموارد المائية –اكساد تحدث فيه عن خبرة اكساد في مجال المياه الجوفية وتقييم اثر التغيرات المناخية ونقل المعرفة وذلك من خلال استخدام الطرق الحديثة في تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وتأثير التغير المناخي عليها .كما خرجت الجلسة بعدة توصيات اهمها ضرورة تبني مبادرات تعاونية متكاملة مع مراكز بحوث عـــــــربية واجنبية والمنظمات الدولية التي تهدف الى تحسين ادارة المياه وضرورة اعتـــــــماد سياسات مشتركة لادارة الموارد المائية على المستويين الاقليمي والدولي والاهتمام بالارشاد الزراعي والمائي وتعميم نتائج التجارب الناجحة للمركز العربي –اكــــساد المطبقة في بعض الدول العربية من اجل التكيف مع تغير المناخ وحصاد مياه الامطار بالإضافة إلى ضرورة استخدام أنظمة معلوماتية متطورة لبناء قرارات السياسات المائية والاعتماد على أسبقية صحيحة ووضع خطط اســــتباقية للتعامل مع حالات الجفاف بالتعاون مع وزارة الزراعة كونها المستهلك الأكبر للـــــــمياه الجوفية والسطحية.