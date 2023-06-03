العراق يحتفل بالربط الكهربائي مع الخليج ويعلن تشغيل الخط الأردني مطلع تموز

بغداد – ندى شوكت

تطلق وزارة الكهرباء رسميا، الاسبوع المقبل الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال مصدر ان (العراق يحتفل باطلاق الربط الكهربائي العراقي الخليجي رسميا الاسبوع المقبل)، فيما كشفت وزارة الكهرباء، عن المباشرة بالربط مع الأردن مطلع شهر تموز المقبل، موضحة تفاصيل اتفاقيات الربط مع السعودية ودول الخليج وتركيا. وقال المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الربط مع الاردن سيكون سيدخل للخدمة في بداية تموز كمرحلة اولى، بطاقة 50 ميكاواط، تصل الى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية)، مبيناً ان (الربط كان يستلزم إنشاء خط قائم رطبة، يمر جزء منه عبر العراق والجزء الآخر عبر الأردن، فضلاً عن الظروف الجوية والتربة وبعض المتعلقات ادت الى تأخير تفعيله)، واوضح موسى ان (الربط مع تركيا جاهز، بإستثناء تحديد تسعيرة الخدمة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة اولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً خلال المدة المقبلة)، مشيراً الى (توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، الذي يحتاج نحو سنة كاملة لتفعيله)، واضاف ان (العراق اتفق مع السعودية في الزيارة الاخيرة، على توسعة محطتي عرعر واليوسفية وفق عقد بين الجانبين)، مؤكداً ان (المرحلة الأولى ستكون بواقع الف ميكاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريباً). وشغلت الوزارة، محطة المدينة الرياضية التحويلية في محافظة البصرة. وقال بيان امس ان (الملاكات عالجت مشكلات الشبكة وانخفاض الطاقة، استجابة الى اهالي المحافظة، الى جانب تشغيل المحطة التحويلية التي ستساهم بحل ازمة الكهرباء في مناطق القبلة والمجمّعات السكنية واحياء مركز البصرة، وتحسين طاقة الشبكة وفك الاحمال). وفي النجف، نفذ فرع توزيع كهرباء بالمحافظة، حملة توعوية بترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية. وذكر مدير فرع التوزيع، صفاء الخالدي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (ملاكات شعبة العلاقات والإعلام في الفرع، باشرت بحملة توعوية تُعنى بترشيد إستهلاك الطاقة في عموم المحافظة)، منوهاً الى (ضرورة الإستخدام الامثل للشبكة الكهربائية، عبر توعية المواطنين بأستخدام المصابيح ذات الطاقة الخفيفة بدلاً من المصابيح العادية، و الحد من تشغيل الأجهزة الإلكترونية إلا للضرورة). من جانب اخر، اطلع رئيس هيئة استثمار النجف، ضرغام گيگو ، والمحافظ ماجد الوائلي، على مشروع مصنع ومصفى النفط الذهبي في بادية النجف، المتوقع افتتاحه خلال الشهرين المقبلين. وبحسب البيان فأنه (يعد من المصانع الاستراتيجية الواعدة في المحافظة، حيث ينتج الزيت المؤكسد والكازولين والمشتقات الاخرى، بإنتاج يومي يبلغ نحو الفي طن)، مشيراً الى (مساهمته الى حد كبير في سد حاجة السوق المحلي للمحافظات الوسطى والجنوبية من منتجاته)، واوضح ان (شركة سبيك الاماراتية المتخصصة بالصناعات النفطية، وصلت بنِسب الانجاز الى اكثر من 95 بالمئة، بكلفة بلغت اكثر من 120 مليون دولار)، لافتاً الى (اهمية المشروع من الجانب الاقتصادي والاستثماري والوطني).