العراق يحتج على الكويت بسبب التنقيب في خور الخفكة

بغداد – ابتهال العربي

قدمت وزارة الخارجية ، رسالة احتجاج الى الكويت على نصب محطة للتنقيب عن النفط في خور الخفكة الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع وكيل الوزارة عمر البرزنجي ،موجهة الى النائب عامر عبد الجبار جاء فيها (إشارة الى كتابيكم المرقمين 68 و 69 نرافق لكم نسخة عن مذكرة الخارجية ،المتضمنة رفض واحتجاج الحكومة على قيام الجانب الكويتي بنصب محطة للتنقيب عن النفط في خور الخفكة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق، بعد ان تم عرض الموضوع على لجنتي الأمر الديواني رقم 123 و 110 لسنة 2021 ومصادقة الوزير)، واضاف انه (سيتم إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لغرض حماية المصالح السيادية). من جانبه ، قال عبد الجبار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخارجية استجابت لكتبنا المتعددة بشأن التجاوزات الكويتية ومنذ تموز 2022 حيث ورد الينا كتابها يتضمن رسالة احتجاج الى الجانب الكويتي على سحب المنصة البحرية التي تنقب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة العراقية وتشعر الامم المتحدة بذلك)،

واضاف (سنتابع الموضوع مع الجهات الاخرى ذات العلاقة وهي النفط والنقل والدفاع ،وكذلك خفر السواحل). من جهة اخرى،أفصحت شركة نفط البصرة، عن خطة خمسية لزيادة إنتاج النفط في الحقول الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يومياً.وقال مدير قسم تطوير الصناعات النفطية في الشركة حسن محمد إن (هناك خطة مدرجة ضمن نشاط نفط البصرة بالنسبة للصعيد الستخراجي تشمل الجهد الوطني وجهد التراخيص مدتها خمس سنوات)، واشار الى ان (الهدف المخطط له ضمن الخطة الخمسية ،هو زيادة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية لتصل إلى مديات 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً).