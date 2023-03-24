العراق يجدّد دعم الفلسطينيين ويرفض التحريض الإسرائيلي

بغداد – ياسين ياس

اعرب العراق ،عن رفضه لخطاب التحريض الذي يكرسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ ، كما يدين إستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة)، واكد (رفض العراق لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقيّة للشعب الفلسطينيّ)، داعيا إلى (احتواء هذه التطورات التي تحمل تداعيات خطرة، فإن العراق يجدِد موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وحقه الذي لن يسقط بالتقادم)، وتابع إن (لغة العنف الممنهج التي يكرِسها الكيان الغاصب ،تُنبئ بمزيد من الاحتقان، وتعزز مناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل). من جانبه ، دان البرلمان العربي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنات التي فُكّكت عام 2005، واكد أن هذا القانون يمثل انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي الإنساني. ووصف البرلمان في بيان (القانون الإسرائيلي بالخطوة الاستفزازية التي من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والتنصل من تفاهمات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ)، مشدداً على أن (المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسة أمام جهود السلام، وحل الدولتين)، محذرا من (خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين)، وطالب البيان بـ (ضرورة الضغط الدولي والأمريكي بشكل فاعل وعاجل ،يلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية).