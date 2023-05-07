النفط يستعرض خطط رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء

العراق يجدّد الحرص على تلبية إحتياجات لبنان من الوقود

بغداد – قصي منذر

جدد وزير النفط حيان عبد الغني، حرص الحكومة على دعم الشعب اللبناني ودراسة احتياجاته من الوقود. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (عبد الغني استقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة)، واشار عبد الغني الى (حرص الحكومة والوزارة على دعم الشعب اللبناني الشقيق، ودراسة احتياجاته من الوقود والنفط الخام والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة).

من جانبه، أشاد فياض بـ(دعم حكومة وشعب العراق ووزارة النفط للشعب اللبناني والوقوف معه في أزمته الاقتصادية، ولاسيما في تلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذا محط تقدير واعتزاز)، مؤكدا ان (اللقاء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمسؤولين في الوزارة كان مثمراً وتضمن بحث إمكانية زيادة الكميات المخصصة من النفط الأســود والخام). واكد عبد الغني، في وقــــــــت سابق ، الأهمية الاقتصادية لمصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً.

زيادة الإنتاج

وذكر البيان ان (عبد الغني استقبل رئيس واعضاء ائتلاف الشركات الكورية بقيادة هونداي ، بحضور مديري شركة المشاريع النفطية وشركة مصافي الوسط، واستمع الوزير الى ايجاز قدمه ممثل ائتلاف الشركات الكورية عن خطط زيادة الانتاج التدريجي وصولاً الى الطاقات التصميمية وفق التوقيتات المخطط لها)، وشدد الاجتماع على (اهمية تدريب العاملين من الشركات الوطنية لادارة العملية الانتاجية في المصفى بشكل كامل بالاستفادة من الخبرة العالمية، والتكنلوجيا المتقدمة في الصناعة التكريرية)، واكد عبد الغني ان (الاهمية الاقتصادية لمصفى كربلاء هي الوصول الى طاقة 140 الف برميل باليوم ،ومساهمته في تلبية جزء كبير من الحاجة المحلية ، من المنتجات النفطية وبجودة عالية). فيما رأى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، ان انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية خالف توقعات الحكومة لها في اعداد مشروع قانون الموازنة. وقال جمال في تصريح امس ان (الحكومة وضعت بحساباتها ان اسعار النفط ستتراوح بين 80 الى 85 دولارا، وانها اذا ما انخفضت دون تلك المعدلات فانها ستضطر الى تأجيل بعض فقرات او مشاريع الموازنة وترحيلها الى الموازنات الأخرى)، وتوقع (اقرار قانون الموازنة سيكون خلال اسبوعين من الآن). وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق ،أن (النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 150 تريليوناً و293 مليار دينار، أما النفقات الاستثمارية فبلغت 47 تريليوناً و555 مليار دينار). واكد في تصريح سابق ان (العجز المالي في الموازنة بلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار)، مبينا أن (الإيراد المالي بالموازنة بلغ 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار). وارتفعت أسعار النفط، بعد موجة خسائر سجلتها الأسعار هذا الأسبوع، وتراجعت الأسعار في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام. وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.27 بالمئة إلى 69.43 دولاراً للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.32 بالمئة إلى 73.46 دولاراً للبرميل. وبرغم الارتفاع ،تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسائر أسبوعية، الخام العالمي مزيج برنت بنسبة 8.5 بالمئة، والخام الأمريكي بأكثر من 10 بالمئة.