وزيرة المالية تبحث في واشنطن تعزيز متطلبات التنمية وإصلاح الإقتصاد

العراق يتفق مع البنك الدولي على مواجهة تحديات المناخ ببناء مدن صديقة للبيئة

واشنطن – مرسي ابو طوق

بحث وزير البيئة نزار ئاميدي، في واشنطن، بناء 15 مدينة جديدة ومشاريع تدوير النفايات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وفداً من البيئة استكمل المباحثات الدولية التي تجريها الوزارة لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في مجال مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وشح المياه)، مؤكداً على (اهمية الدعم الدولي في تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر)، واضاف ان (الاجتماع بحث ملف المدن الجديدة المُستدامة، والمضي في بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة عن طريق المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة)، مشيراً الى (اهمية الدعم الدولي لتعزيز القدرات ودعم المشاريع ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ والتقليل من آثاره السلبية).

برنامج حكومي

واوضح ئاميدي، ان البرنامج الحكومي يتجه الى معالجة التغير المناخي بإسناد الدعم الدولي في مواجهة تحدياته. وذكر بيان امس انه (ناقش خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، بحضور وزراء الاردن والمغرب ومصر، التحديات ومجالات التعاون المشترك)، لافتاً الى (ضرورة تفعيل الدعم الدولي في برامج ومشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي)، واضاف ان (البنك الدولي قدم تقرير المناخ والتنمية في العراق ليكون تحليلاً لتلبية احتياجات التنمية الاهم ومعالجة تغير المناخ وتسريع التنمية الخضراء والمرنة والشاملة في العراق بما ينسجم مع التحول التدريجي للاقتصاد الاخضر)، مبيناً ان (الاجتماع ركزت على اهمية تطور التعاون المشترك وبرامج العمل في المجالات كافة، خصوصاً ملف التغير المناخي واثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً الى تحويل البرامج التي قُدمت من البنك الدولي الى مشاريع تخدم القطاع البيئي المتعلقة بإعادة تدوير النفايات وقطاع المياه والزراعة وتحسين ادارة المياه والطاقات المتجددة المستدامة). في غضون ذلك ،أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، مواصلة الحكومة جهود اصلاحاتها الوطنية والاقتصادية. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة واشنطن ، اجرى الوفد العراقي سلسلة اجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية والنقدية الدولية)، واشارت الى انها (عقدت اجتماعا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي منصور الشمالي ، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق والوفد المرافق له وبمشاركة مدير عام دائرة الدين العام ومدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، واكد سامي ان (الاجتماع شهد التداول في الروئ الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة على تحقيقها وفق اولويات التنمية المستدامة والمشاريع والمياه والمناخ والبيئة والنقل والحماية الإجتماعية ، الى جانب تعزيز قدرات القطاع المصرفي وتطبيق الاتمتة ودعم المشاريع الصغيرة والنهوض بواقع القطاع الخاص وانشاء صناديق التنمية)، واشارت الى (مواصلة الحكومة جهود إصلاحاتها الوطنية والإقتصادية، معتمدة لاجل ذلك خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة ).

دعم مسار

من جانبه، ابدى ممثل البنك الدولي (استعداد البنك الى المساهمة في دعم مسار البرنامج الحكومي). كما اجتمعت سامي ، مع ممثل صندوق النقد الدولي جهاد عازور ومدير دائرة الصندوق للشرق الاوسط توخير ، بحضور مدير عام دائرة الدين العام ومدير عام الصندوق للتنمية الخارجية. وذكر البيان ان (اللقاء بحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد)، واضاف ان (الجانبين ناقشا التحديات الاقتصادية والإجراءات الحكومية المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها ، الى جانب تهيئة الظروف لاجل عقد برنامج شراكة مابين العراق وصندوق النقد للمساهمة في تعزيز متطلبات التنمية الشاملة والاصلاح للاقتصاد). وابدى ممثلو الصندوق،(استعدادهم تقديم كافة اشكال الدعم لإنجاز مهام البرنامج الحكومي من حيث بناء القدرات وتدريب الملاكات العاملة والمساهمات الفنية بما يلائم قيام قطاعات منتجة تسهم في رفع معدلات الناتج المحلي وتحقيق التوازن للاقتصاد).