العراق يتغّلب على اليابان بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي آسيا للشباب

بغداد- ساري تحسين

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس منتخب شباب العراق على تأهلهم الى نهائي كأس اسيا. وهنأ رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، نيابة عن أسرة الاتحاد، منتخبَ الشباب لبلوغه نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً الجارية أحداثها في أوزبكستان.

وعبر مدرب منتخب الشباب عماد محمد عن بالغ سروره بالانتقال إلى نهائي بطولةِ كأس آسيا للشباب بعد الفوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحيّة على اليابان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لهدفين، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين.

وقال العمدة من واجبنا دائماً أن نجعلهم سعداء، كما أشكر جميع من عمل معي من جهاز فني وإعلامي وإداري وطبي، وكل من قدم لنا الدعم، كما أقدم الشكر والإعجاب بالمنتخب الياباني، فمن باب الإنصاف أن أشيد بقدرات هذا المنتخب، كما أشيد بمنتخبنا الذي قدم مباراة تاريخية، وإن مدرب المنتخب الياباني قاد المباراةَ بشكلٍ جيد، كما أبارك لمنتخبنا، وكما طالبت سابقاً بالصبر على المنتخب، فالفئات العمريّة تحتاج للكثير من العمل، تعرضت إلى كثير من الانتقادات وجميعها محترمة، بغض النظر عن الوصول للمباراة النهائية فما زلنا في البطولة، البطولة صعبة، المنتخب القادم من أوزبكستان وكوريا، ومن المؤكد سيكون بجودة المنتخب الياباني.

واشار إن جميع المباريات لم اعتمدت على اللاعب الأساسي، بل اللاعبين البدلاء أيضاً، والدليل دخول لاعب في الدقيقة 118 وسدد التسديدة الأولى من الركلات الترجيحية، كذلك من دخل في الشوط الثاني.