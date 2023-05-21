الزهيري: نسعى لإستعادة مكانة القطاع الخاص وتحقيق قفزة إقتصادية

العراق يتعهّد بدعمه المستثمرين وتسهيل تعاملاتهم التجارية مع الإمارات

بغداد – قصي منذر

اكد رئيس الهيئة الوطنية، حيدر مكية، حرص العراق على تطوير مستويات التعاون الإقتصادي مع الدول العربية منها الإمارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (ناقش مع وزير التجارة الخارجية الإمارتي، ثاني الزيودي، التعاون المشترك في مجال الاستثمار والتجارة، على هامش أعمال المتلقى السنوي للإستثمار بدورته 12 في أبو ظبي).

تنمية تعاملات

واوضح ان (الجانبين بحثا استراتيجية العمل المشترك والتنسيق المؤسسي في المجال الإستثماري والتجاري وتنمية التعاملات العراقية الإماراتية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة البلدين)، من جانبه ذكر الزيودي ان (الهيئة ستضع برنامج عمل مكثف مع الشركات الإستثمارية ورؤوس الأموال، ومنحهم التسهيلات المنصوص عليها في قانون الإستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006 المعدل، لتشجيع البيئة الإستثمارية والشروع في إنشاء المشاريع الإستراتيجية في العراق). ووقع العراق، عدة مذكرات تفاهم مع الامارات لتشجيع الانشطة التجارية والصناعية بين البلدين. وقال بيان امس ان (اتحاد الغرف التجارية، وقع مع اتحاد الغرف الاماراتية، مذكرات تفاهم لدعم المبادرات والانشطة الاستثمارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة)، مشيراً الى (توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة ابو ظبي ومع مجلسي سيدات الاعمال العراقي والاماراتي)، واضاف ان (التعاون الثنائي جاء لتعزيز المجالات الاقتصادية كافة، وتمكين الغرف التجارية، وخلق شراكات وفرص عمل تجارية مناسبة لقطاعي الاعمال)، بدوره لفت رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، الى عزم الاتحاد على تطوير العلاقات مع الدول وتطوير العمل الاستثماري، كاشفاً عن انعقاد اكبر تجمع اقتصادي دولي بمنتصف ايلول من العام الجاري في الإمارات. وقال في تصريح تابعته (الزمان) خلال المؤتمر في بغداد، ان (العراق كمنطقة جغرافية فيها ثروات وموارد، عززت من مكانته بين البلدان لأن يكون اعظم منطقة ترانزيت في العالم، لاسيما بعد وضوح معالم ميناء الفاو الكبير والتخطيط الاستراتيجي لمدينة الفاو الاقتصادية والتخطيط لوضع السكك الحديد)، واشار الى (عمل العراق مع غرف الخليج لمدة عامين، الى جانب عقد تجمع اقتصادي في إمارة الشارقة بمنتصف ايلول من العام الجاري، بحضور اكثر من 100 رجل اعمال وعدد من الوزراء والمحافظين)، مؤكداً ان (هذا التجمع سيكون اكبر تجمع اقتصادي تشهده المنطقة بين رجال الأعمال من البلدين)، واوضح الزهيري ان (الحكومة منحت للقطاع الخاص الاولوية في المنهاج الحكومي، ليحصل على مكانته، استناداً الى لقاء سابق جرى بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين في الامارات، بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الاماراتي، عبد الله محمد المزروعي، لبحث فتح آفاق التعاون الاقتصادي المشترك)، وشدد السوداني على (توفير فرص استثمارية لتحقيق لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها، وتعزيز الاستثمارات في مجالي الطاقة والبتروكيميائيات، وخلق بيئة استثمارية ناجحة، وفـــــق برنامج تنفــــــيذي بعيداً عن البيروقراطية).

ملتقى الاعمال

من جهته اكد المزروعي، جدية السعي لخلق شراكات ستراتيجية مع العراق، لافتاً الى انعقاد ملتقى الأعمال الخليجي العراقي الأول. وقال خلال المؤتمر، في تصريح ان (أعمال الدورة الأولى لملتقى الأعمال يعد منطلقا لعمل مشترك ودؤوب يعزز الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، وإقامة مشاريع مشتركة، وتوسيع التصدير للأسواق الخارجية وإقامة شراكات ستراتيجية)، وتابع ان (الامارات لديها اكثر من 500 شركة عالمية للمنتجات والصناعات المتنوعة للأسواق العالمية لاسيما الأفريقية والآسيوية)، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين والجهات المتعلقة بالقطاع الخاص العراقي، الى (الاطلاع على الفرص الاستثمارية في الامارات عبر المشاركة في ملتقى الأعمال الأول الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد، خلال شهر أيلول المقبل).