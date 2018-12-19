بغداد وعمان تبحثان خطط إستئناف النقل البري خلال آذار المقبل

العراق يتعاقد على حفر 40 بئراً نفطياً في حقل مجنون العملاق بالجهد الوطني

بغداد – قصي منذر

عمان – رند الهاشمي

أبرمت وزارة النفط، عقدين لحفر 40 بئراً وتنفيذ مسوحات زلزالية لحقل مجنون النفطي العملاق في محافظة البصرة.

ونقل بيان امس عن وزير النفط ثامر عباس الغضبان تاكيده خلال حضوره مراسيم توقيع العقدين الأول لحفر 40 بئرا نفطيا في الحقل بين شركة نفط البصرة وشركة شلمبرجر ، والثاني عقد تنفيذ المسح الزلزالي بالابعاد الثلاثة والبعدين للحقل بين شركة نفط البصرة وشركة الاستكشافات النفطية، حرص الوزارة على المضي في تنفيذ خططها لتطوير حقل مجنون النفطي بالجهد الوطني. وأضاف الغضبان ان (حقل مجنون من الحقول العملاقة لامتلاكه امكانيات انتاجية كبيرة وان توقيع العقدين يأتي للنهوض بمعدلات الانتاج في الحقل، فضلا عن احكام الادارة الفنية للحقل بالجهد الوطني بعد ان انسحبت شركة شل من تنفيذ التزاماتها لتطوير الحقل) موضحا ان (حفر 40 بئرا ستعظم معدلات الانتاج في الحقل التي بدورها ستوفر الايرادات المالية الاضافية لخزينة الدولة). وقال ان (تنفيذ المسوحات الزلزالية لحقل مجنون من قبل شركة الاستكشافات النفطية باسلوب الابعاد الثلاثة سيؤمن المعلومات الدقيقة لشركة نفط البصرة وسيمكنها من النهوض بواقع الانتاج في الحقل وزيادة الطاقات الانتاجية واستخلاص النفط بافضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بجهد وطني خالص). من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري ان (العقد الموقع مع شركة نفط البصرة يعد من العقود الكبيرة التي تنفذها الشركة بامكانياتها الوطنية، وسيتم تنفيذ المسوحات باسلوب الابعاد الثلاثة والبعدين لنتمكن من الحصول على معلومات دقيقة لتوضيح الصورة التركيبية للحقل وتحديد امتدادات الرقع النفطية) مشيرا الى ان (مدة تنفيذ العقد 19 شهراً وان توفر الامكانات الحقلية والفنية والمختبرية لدى الشركة مكنها من تنفيذ العديد من العقود مع شركات التراخيص في العراق.

ويعد حقل مجنون من الحقول النفطية العملاقة في العراق وتبلغ طاقته الانتاجية الحالية اكثر من 240 الف برميل باليوم) واعلنت الوزارة عن تطوير الحقل بالجهد الوطني بعد ان انسحبت شركة شل العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل التي فازت به ضمن جولات التراخيص النفطية. فيما تعد شلمبرجير أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، لها نشاط في حوالي 85 دولة ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص من 140 جنسية، وتعمل في مجال حفر وصيانة واختبار آبار النفط والغاز ومجال الخدمات النفطية.

وفي عمان بحث وزير المالية فؤاد حسين اثناء زيارة رسمية الى عمان مع نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر العلاقات الثنائية بين العراق والأردن وأفضل السبل لتطوير وتعزيز تلك العلاقات وأهمية الاستثمار والتعاون المشترك خدمة لمصلحة البلدين. وذكر بيان امس انه عقب اللقاء (جرى اجتماع موسع جمع الوفد العراقي برئاسه نائب رئيس الوزراء وحضور محافظ البنك المركزي العراقي وسفيرة جمهورية العراق في الاردن والكادر الفني المتقدم من وزارة المالية العراقية ونائب رئيس الوزراء الأردني ووزراء المالية ، التخطيط، التجارة، المواصلات، الطاقة، النقل ومحافظ البنك المركزي من الجانب الاردني). وأكد الجانبيان ( العمل من اجل تسهيل عملية الحصول على سمات الدخول وزيادة التعاون المشترك بين الخطوط الجوية العراقية والأردنية( كما أكدا ان (مطلع العام المقبل سيكون موعداً لإفتتاح معابر جديدة للإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري). وناقشا (نتائج الزيارات الاخيرة للمسؤولين الاردنيين الى العراق لبحث المشاكل العالقة منها زيارة وزير النقل الاردني لبحث موضوع نقل البضائع وموضوع الشحن وسيتم وضع خطة زمنية لفتح معبر الكرامة – طريبيل على ان تذلل جميع العقبات قبل الأول من شهر آذار المقبل). أشاد المعشر (بتعاون الجانب العراقي وكذلك التعاون الواضح من قبل محافظ الانبار من خلال البدء بعملية التأمين الكامل للطرق البرية بين البلدين).

واتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، مع نظيره السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، على الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، وطالب بزيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان امس ان (العطية اتفق خلال الاجتماع الوزاري مع وزارة الحج والعمرة السعودية على الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، للمساهمة بزيادة أعداد المعتمرين وتقليل التكلفة عليهم، إضافة إلى تفعيل قطاع النقل البري). وأشار إلى ان (العطية طالب بزيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق، لوجود أعداد كثيرة من العراقيين المحرومين من أداء مناسك الحج، بسبب سياسات النظام البائد التي منعتهم من أداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام، وعدم قدرة الهيئة على استيعاب هذه الأعداد لقلة الحصة المخصصة لها). وتابع الكناني ان (رئيس الهيئة طالب أيضا بمنح تأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج من السفارة السعودية في بغداد، لتسهيل عملية منح الفيز والإسراع بإنجازها).