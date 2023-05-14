العراق يتسلّم دعوة السعودية للمشاركة في القمة العربية

بغداد – ندى شوكت

تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية التي تستضيفها مدينة جدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد التقى في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، الذي نقل تحيات العاهل السعودي إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، في ما حمّل رشيد، السفير تحياته وتقديره إلى الملك وولي العهد محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة )،

واعرب رشيد عن (تمنياته متمنياً للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرخاء)، مشددا على (ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة)، وتابع البيان ان (الجانبين تطرقا الى سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين).

كما استقبل رشيد، وفدا من حزب الدعوة الاسلامية برئاسة رعد الماس. وقال البيان ان (اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وتأكيد أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار والانطلاق نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي والإسراع بإقرار الموازنة لارتباطها الوثيق بتنفيذ المشاريع الخدمية وتلبية تطلعات المواطنين في الحياة الكريمة)، مؤكدين (استمرار التنسيق بين الكتل والقوى السياسية بشأن القضايا والمسائل في البلاد).