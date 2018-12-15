العراق يتأثر بمنخفضين جويين مصحوبين بأمطار غزيرة

بغداد – الزمان

توقع منبئ جوي تأثر العراق بأندماج منخفضين جويين مصحوبين بأمطار غزيرة في بعض المناطق وموجة برد نهاية الاسبوع الجاري. وكتب المنبئ صادق العطية في صفحته على فيسبوك، امس ان (الصور الملتقطة من القمر الصناعي الاوربي ترصد السحب المؤثرة حاليا على البحر المتوسط والمرافقة لمنخفض جوي متعمق في طبقا ت الجو العليا حيث من المتوقع ان يتقدم المنخفض نحو العراق ويندمج مع أندفاع منحفض البحر الاحمر الحراري السطحي و يساهمان معا في دفع المرتفع الجوي السيبيري المؤثر حاليا نحو الشرق وتوليد حالة من عدم الاستقرار الجوي)، واضاف ان (هناك فرصا لتساقط الامطار تبدأ اليوم الاحد في بادية السماوة والنجف والانبار وتدريجيا تتعمق الحالة الممطرة وتزداد كثافة السحب اكثر يوم غد الاثنين لتشمل مدن الوسط والفرات الاوسط والشمال والغربية).

متوقعا (غزارة الامطار في اغلب مناطق الموصل و صلاح الدين وكركوك واربيل والسليمانية حيث ستمتاز الامطار بالديمية ولكن لايمنع ذلك تكونات رعدية احيانا ولاسيما في يوم الثلاثاء)، لافتا الى انه (خلال مساء الاثنين يتعمق المنخفض اكثر نحو باقي مناطق البلاد ومنها الجنوبية وتزداد غزارة الامطار احيانا على مناطق عديدة من الوسط والجنوب و كذلك تبدا الرياح بالتحول في الانبار وغرب الموصل الى شمالية الاتجاه وباردة ومعها تتلاشى فرص الامطار فيهـــما).

واصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تقريرا عن الحالة الجوية للايام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان امس ان (البلاد ستتاثر اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر).

مشيرا الى ان (المنطقة الشمالية سيكون فيها الطقس غائم خلال الليل مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية وتستمر الامطار لتشمل كافة أجزاء المنطقة الشمالية وتزداد شدتها غد الاثنين لتكون بين متوسطة الشدة والغزيرة في السليمانية وحلبجة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية وينحسر هذا التاثير الثلاثاء المقبل نحو المناطق الشرقية لتستمر الامطار في تلك الأقسام متوسطة الشدة مع تساقط للثلوج في اقسامها الجبلية).