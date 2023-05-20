إعلان جدة يطالب بوقف التدخّلات الخارجية في شؤون الدول العربية

العراق يبحث مع الإمارات التعاون الثنائي ويدعو لحل سلمي بأوكرانيا

بغداد – قصي منذر

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بغداد امس بعد اختتام مشاركته في قمة جدة بالسعودية التي اجرى خلالها لقاءات مع رؤساء الدول العربية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وصل بغداد امس بعد اختتام مشاركته في القمة العربية بدورتها 32? التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، التي اجرى خلالها سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول العربية ،كما أدى مناسك العمرة بمكّة المكرّمة). وشدد إعلان جدة، الذي كلّل أشغال قمة جامعة الدول العربية، بالسعودية، على أهمية تكثيف الجهود العربية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للفلسطينيين. وجاء في إعلان جدة، المكون من 10 نقاط تأكيد مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، كما ركزت الوثيقة على (ضرورة دعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية)، وندد البيان الختامي للقمة بما وصفه بـ(الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة)، واكد (ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب ، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين)، ورحب البيان بـ(عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية)، مجددا (دعم جامعة الدول العربية لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن)، مشددا على (وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة). وكان السوداني قد التقى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هامش القمة. وقال البيان ان (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وتوطيده في مختلف المجالات)، وجدد السوداني (حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، كما حمّل آل نهيان ،تحياتهِ إلى رئيس دولة الإمارات). من جانبه نقل آل نهيان (تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للسوداني وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار)، مؤكداً (رغبة بلاده في المزيد من التعاون المشترك مع العراق، بما يحقق المصالح المتبادلة). كما ناقش السوداني، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العلاقات الثنائية بين البلدين.وشهد اللقاء (التباحث في سبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة)،وشدد السوداني على (ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد). من جانبه، جدد زيلينسكي (حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة)، داعيا السوداني إلى زيارة أوكرانيا)، مشيداً بـ(دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها). وفي تطور،اعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت. وظهر بمقطع فيديو وهو يرفع العلم الروسي في المدينة المدمرة، بعد 224 يوماً من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.