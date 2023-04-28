العراق يؤمّن وصول ٤٣٢ شخصاً بينهم ٦١ سورياً من السودان

بغداد – الزمان

امن العراق ،وصول 234 من رعاياه المقيمين في السودان، عبر طائرتي الاجلاء التابعتين للقوة الجوية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان امس إن (طائرتي الإجلاء اللتين أقلتا الرعايا العراقيين من مطار بورتسودان ،وصلتا مطار بغداد الدولي وعلى متنهما 234 شخصاً، بينهم 16 مواطنا سوريا). واستقبل وزير الدفاع ثابت العباسي، طائرتي القوة الجوية العائدتين بالرعايا العراقيين من السودان.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، استقبل الوزير طائرتي القوة الجوية العائدتين من دولة السودان الشقيقة، واللتين اقلتا الرعايا والجالية العراقية من هناك). في غضون ذلك ،أعلنت قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو والجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان ،موافقتهما على تمديد الهدنة بناء على طلب الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية. وقال بيان امس (تتقدم قيادة الدعم السريع بوافر الشكر لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الاجلاء)، مثمنا (موقف الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد)، وتابع انه (التزاما من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، نعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية).