العراق ومكانته النفطية – مالك رحيم

الكل يعلم جيداً من هو العراق ومكانته النفطية بين الدول المصدرة للنفط ومايمتلكه من خيرات، لا يملكها اي بلد آخر ، العراق وعلى مر العصور لم يكن فقيراً قط ولم يستجدي من أحد أموالا بل على العكس تماماً هو من يترحم ويعطف على الدول التي لا تمتلك النفط أو لا تستطيع سد حاجات ومتطلبات شعبها منه، كان سباقا لمد يد العون والمساعدة والتعاون مع الجميع لأجل الخير لهم، لكن حكم البعث اللعين الذي أسس اساس الظلم والجور لعراق أرضاً وشعباً، اثقله بالديون لأجل مطامع الاستواخذ على العالم العربي وإبراز العراق الواحد تحت إمرة وقيادة الأوحد قائد الضروره كل هذه المخططات صنعتها أمريكا لصدام وبعثه العفلقي اليهودي، إن أمريكا تتحكم في العراق منذ زمن البعث وتعد اللاعب البديل للمملكة البريطانية المتحدة التي كانت صاحبة الوصايا على المملكة العراقية، اتخذت أمريكا من البعث أداة تحركه حين تريد ومتى أرادت الضغط على دولة عربية أو غير عربية،تقوم بتوجيه حيث ماتريد صدام بالتحرك الإعلامي أو العسكري و توجهه لغزو تلك الدول العربية أو الإسلامية ، أمريكا وحلفاؤها من أدخلت العراق بقيادة لقيطها صدام بحرب مع الجارة الإسلامية إيران، وضخت له كل إمكانيات التسليح وتكبيله من حيث يشعر أو لا يشعر بديون ثقيلة لا يستطيع إرجاع تلك الديون لعشرات السنين مطلقاً، دخل الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدة سنوات راح ضحيتها اغلب شباب العراق وخيرة رجاله، وكذلك الجمهورية الإسلامية فقد أنهكها الاعتداء عليها وفقدت أعز أبنائها سبب غباء صدام وحلفائه ظناً منهم بالاستيلاء على حكم إيران ، سرعان ما أعلن وقف إطلاق النار بين البلدين بدأ ينفذ مخطط أمريكا القادم وبدأ بالاستعداد للاعتداء على دولة أخرى، كان الفاصل عامين فقط من توقف الحرب العراقية الإيرانية، أعلن صدام الغزو على الكويت، واشرك فيها أيضاً رجاله المجبورين على اطاعة أوامره لأنهم إذا لم يطيعوا أوامر القائد الضرورة سيعدمون وتشرد عوائلهم.

دوامة سوداء

عاش العراق بين دوامة سوداء يقوده البعث وصدامه نحو المجهول ،لم يقتصر ظلم الهدام على زج البلاد في الحروب الباطلة بل راح يصنع الفتن بين الناس وقسم المجتمع بين بعثي وحوزوي ومنعزل عن الخطين وجعل الشعب تحت مطرقة عدة أنظمة تحكمه تحت قيادة البعث وصدام شخصياً مع عائلته بأسرها، جعل من البعثي وحشا لا يعرف، ابا، او اخا، او صديقا جعل البعثي مراقب له وعينه التي يرى بها مايوجد داخل العوائل، الكل يعلم بأن حزب البعث كان قد عاهد نفسه على أن يكون المنتقم الأول من أي شخص كان قريبا لهم ومهما كانت صلته فيهم، كثيراً سمعنا وشاهدنا أن البعثي فلان كتب على ابيه أو ولده أو أخاه أو صديقه أو قريبه أو جاره تقريراً يرصد به تحركاته وانتماءه وتوجهاته الدينية أو القومية ، ترك إعمار العراق وانشغل بزيادة ثروته وعائلته ورجاله المقربين، ترك العراقين بلا مأوى وغذاء وراح يبذخ الأموال على أبناء الشعوب الأخرى، قيد المواطن العراقي بقيد ثقيل لا يستطيع التكلم عن ما هو فيه وإن تكلم كان ذلك آخر يوم في حياته ، اكهل الشاب وجعل منه يأسا من الحياة لينعم هو وأبناء عمومته في الحياة، هكذا هو صدام الذي يمجد له البعض بل ما كتبناه لا يساوي الواحد من مليار العذاب الذي عذب به الشعب العراقي بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه ، وسرعان ما تخلص العراق من البعث وزمرته، سرعان ما دخل بداومة أخرى وأيضاً اللاعب الأساس أمريكا فيها لكنها هذه المرة بالوجه المعلن والمعلوم للجميع عكس ماكنت عليه في النظام السابق ، أمريكا بعد تمرد ابنهم وصانعهم هدام عليهم، قرروا التخلص منه، وجعلوا شعار تحرير العراق واسقاط النظام الدموي ذريعة للاحتلال الأمريكي للعراق ، نصبت الولايات المتحدة الأمريكية حاكما أمريكيا على العراق ، وبدوره هو أمر بتعيين حكومة جديدة متعددة الجنسيات والقوميات والمذاهب والولاءات، وبدأ الظلم يطال العراق وأمواله من جديد، لكن وجد العراقيون حرية الاشتراك في العملية السياسية عكس ما كان في النظام السابق المقبور، هذه المرة فقد وجد حرية التعبير في الكلمة وحق التظاهر والمطالبة بالحقوق العلنية دون التعرض لهم أو معاقبة على إبداء رأي أو فكر .

هذا الفرق بين نظام البعث المقبور والنظام الجديد، الحكومة الجديدة لم تصنع جيشا الزاميا ها ولم تسحق العراقين بحروب الجوار، بل جعلت من العراق بنك ممول لهم وأعمالهم التي اتضحت معالم الثروات الهائلة التي يمتلكها السياسيين لدى الجميع، ولم يتغير وضع العراق إلا بشيء قليل جداً حيث إلى الآن يعمل الفقير لقَوت يومه.

اموال الفقراء

والمتسلط مترف بأموال الفقراء، لم يحتفظ بحصة الغذائية التي شرعها لهم العالم النفط مقابل الغذاء، تحملت العوائل الكثير من المعاناة، معاناة من الفقر وعدم توفر السكن والخدمات وتطور البلد وتقدمه، اما الآن وقد رفع عنهم الحيف من الحكومة الجديدة ولله الحمد، ذلك من خلال زف البشرى لعراق بجديه محاربة الفساد الإداري والمالي ، ومن أهم تلك الملفات التي سيحاربها مركز القضاء على الفساد هو ملف البطاقة الغذائية، وقرر أولاً إضافة مواد غذائية جديدة لينعم فيها المواطنون جميعاً وتكون لهم عوناً في شهر رمضان المبارك، ويعتبر ذلك إنجازا تشكر عليه الحكومة ويحسب لها ذلك إنعاش البطاقة الغذائية وإضافة مادة جديدة غير دائمة لتبقى في الذاكرة وان يذكرها التاريخ بأن في شهر رمضان المبارك قد ولد شقيق لدقيق الحنطة والرز وقد توفي متأثراً بجراح بليغة النصف كيلو عدس شعار التضحية الحكومية لمواطن العراقي واحبت أن تنفرد بقرارات جديدة تنفع الشعب وتثري ميزانية المواطن ويكون له العيش الكريم والأمل الجميل تحت شعار خبزاً، رز، عدس.