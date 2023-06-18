العراق ومصر .. تعاون طويل الأمد – رائد العزاوي

هذه هي الزيارة الثانية للسيد محمد شياع السوداني للقاهرة التي عرفها منذ ان كان وزيرا وعزز فيها علاقته بالعديد من الشخصيات السياسية والفعاليات في هذا البلد الذي يعتبره السوداني احد اهم الحلفاء للعراق وابرز الداعمين لجهود السوداني في تحقيق رؤية حكومته المتطلعة لان تكون حكومة خدمات واعمار وبناء للدولة العراقية .

تتمحور رؤية رئيس الوزراء العراقي لمصر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين العراقي والمصري على حد سواء.

ويعتبر العلاقات بين العراق ومصر علاقات طويلة الأمد ومتينة، وتشمل تاريخًا ثريًا من التبادل الثقافي والتجاري والسياسي.

ومن بين أهم ما يهم رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى مصر هو تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والصناعة، وتوسيع أفاق التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية المستدامة.

ويعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من أولويات السوداني، حيث يسعى إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. ويمكن لمصر، بصفتها دولة ذات اقتصاد نشط ومنظم، أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

مكافحة الارهاب

ويعد تعزيز التعاون الأمني بين البلدين أيضًا من أولويات رئيس الوزراء العراقي، حيث يسعى إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتمتع مصر بخبرة مهمة في هذا المجال، حيث تعد من أهم الدول التي تقدم الدعم والمساعدة للدول الشقيقة في هذا المجال.

ويعتبر السوداني أن مصر تلعب دورًا حيويًا في المنطقة، وأن التعاون معها يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

ويهدف السوداني إلى تعزيز التعاون بين العراق ومصر في مجالات الثقافة والتعليم، حيث تعتبر مصر من أهم الدول العربية التي تمتلك تاريخاً ثقافياً وتراثياً غنيًا، وتشتهر بجامعاتها العريقة وبرامج التعليم العالي المتميزة.

ويسعى إلى توسيع نطاق التعاون الثقافي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الفن والآداب والتراث والتاريخ، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ومن المهم الإشارة إلى أن مصر والعراق تشاركان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتتعاونان في مجالات السياسة والدبلوماسية.

وتلعب مصر دورًا حيويًا في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات.

وبهذا الصدد، يعتبر رئيس الوزراء العراقي أن التعاون مع مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

ويأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وفتح آفاقٍ جديدة للتعاون والشراكة المشتركة في مختلف المجالات.ويمكن تحديد بعض النقاط التي تستطيع مصر تقديمها للعراق خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي:

1- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري: يمكن لمصر تقديم الدعم والمساعدة للعراق في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في العراق.

2- تعزيز التعاون الأمني والدفاعي: يمكن لمصر تقديم الدعم للعراق في مجالات الأمن والدفاع، وتقديم المساعدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

3- تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي: يمكن لمصر تقديم الدعم والمساعدة للعراق في مجالات الثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الفن والآداب والتراث والتاريخ، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

4- الدعم الإنساني: يمكن لمصر تقديم الدعم والمساعدة للعراق في مجالات الإغاثة والإنسانية، وتقديم المساعدة للنازحين واللاجئين العراقيين، وتوفير الدعم الطبي والإغاثي في حالات الطوارئ.

5- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: يمكن لمصر تشجيع العراق على التعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة والشريكة، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية، وتوثيق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

{ رئيس مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية