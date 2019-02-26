العراق ولعنة الموارد – علي سريع

الإعتماد الواضع علي النفط يعوق الخطط طويلة المدى

في عام 1993 صاغ الإقتصادي البريطاني ريتشارد م. اوتي (Richard M. Auty) مصطلح “لعنة الموارد” ليصف عبره كيف إن التطور الإقتصادي والسياسي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية غالباً ما يكون ابطأ والفساد والعنف اكثر مقارنة بالبلدان التي تمتلك موارد طبيعية اقل. إن الدرس المستخلص مما اشار اليه اوتي هو ان الإعتماد الواضح على سلعة هي عبارة عن مورد طبيعي في سوق عالمي تتقلب اسعاره صعوداً ونزولاً من عام الى اخر يجعل من الصعب على الحكومات ان تضع خططاً طويلة المدى تقوم بموجبها بالانفاق السخي على مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية، ثم يكون عليها فجأة ان تحد من هذا الإنفاق بشكل حاد عندما تنخفض اسعار المورد الطبيعي في السوق العالمية وبالتالي تتراجع العوائد المالية للدولة. ان “لعنة الموارد” هذه وان كانت تشمل موارد طبيعية كثيرة، فأنها تنطبق على نحو خاص على البلدان الغنية بالنفط والمشاكل التي ادت اليها حيازة ثروات نفطية في بلدان كليبيا وفنزويلا ونايجيريا وأنغولا وبعض جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق فضلاً عن بلدان اخرى في انحاء مختلفة من العالم. العراق بالطبع هو احد هذه البلدان ويُعتبر أحد أفضل الأمثلة على لعنة الموارد في ظل تجربة البلد مع الثروة النفطية تحت حكم أنظمة عسكرية وإستبدادية كما في حكم نظام صدام حسين. أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العراق في مرحلة ما بعد صدام هو قدرته على تجنب فخاخ “لعنة الموارد” هذه من خلال التعلم من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الإخرى. من بين افضل الدول التي تمثل نجاحاً واضحاً في إدارتها لثروتها النفطية وضمانها ان شعبها يتمتع بفوائد هذه الثروة في ذات الوقت الذي يتجنب فيه الفساد والصراعات المرتبطة بها تقليدياً هي النرويج. بالرغم من انه تصعب مقارنة النرويج بالعراق على مستويات كثيرة، فأن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من هذا البلد بخصوص كيفية ادارته لثروته النفطية الضخمة. صحيح ان النرويج شعب منسجم بدون الكثير من التنوع العرقي والديني الموجود في العراق وهناك قدر عال من ثقة الشعب بمؤسسات الدولة فضلاً عن وجود تأريخ طويل من الديموقراطية على المستويين السياسي والإجتماعي، وهذه كلها عوامل لا تنطبق على العراق او أي بلد غني بالنفط في الشرق الاوسط واميركا اللاتينية، لكن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من كيفية ادارة النرويج لعوائد ثروتها النفطية واستخدامها على نحو يفيد الشعب عموماً وليس لفائدة مجموعة صغيرة غنية فيه. من افضل الأمثلة على الادارة الناجحة لعوائد الثروة النفطية بهذا الصدد هو تأسيس صندوق ثروة سيادي. طبقاً لمؤشر سوفرين ويلث فاند (SWF) يُعرف صندوق الثروة السيادي على انه صندوق او كيان استثماري تمتلكه الدولة يتم تشكيله عبر الإستفادة من المبالغ الفائضة لدى الدولة وعمليات تبديل العملة الرسمية وعوائد عمليات الخصخصة ودفوعات التحويلات المالية الحكومية والفائض المالي والعوائد المالية المتحصلة من الصادرات.

يستثني تعريف صندوق الثروة السيادي اشكالاً معينة من الموارد المالية بينها احتياطي العملة الأجنبية المودع لدى السلطات المالية الرسمية لاغراض دفع فروقات … او لأغراض السياسة المالية، ومن المشاريع المملوكة للدولة بالمعنى التقليدي، وصناديق تقاعد الموظفين الحكوميين (التي تُمول من دفوعات من جانب الموظفين او اصحاب العمل) او الاصول التي تُدار لمصلحة افراد.

في حالة النرويج، يجري استثمار عوائد النفط على نحو مكثف في صندوق ثروة سيادي بلغت قيمته في عام 2014 اكثر من 800 مليار دولار، ليمثل بذلك نحو واحد بالمئة من مجموع الاسهم المالية في العالم. بحلول شهر تشرين الاول من عام 2017 ارتفعت قيمة هذا الصندوق لتبلغ اكثر من 998 مليار دولار، اي اقل بقليل من ترليون دولار، وهو بذلك يمثل اكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. يُستخدم نحو 4 بالمئة تقريباً من الفائض المالي في الصندوق سنوياً في مشاريع البنية التحتية العامة.

انعكست هذه الادارة الناجحة للصندوق ايجاباً على الطبقة السياسية التي تقع عليها مهمة الادارة هذه وهو ما يظهر بمستوى الثقة العالي شعبياً في النرويج بهذه الطبقة كما يظهر هذا من الانتخابات الديموقراطية في البلد حيث تعد ادارة هذا الصندوق احدى المؤشرات التي يعتمدها الناخبون النرويجيون في اختيار زعمائهم السياسيين. لا ينطبق هذا الأمر مثلاً على الكويت التي أسست ايضاً صندوق ثروة سيادي هائل من عوائد ثروتها النفطية لكن لا يوجد مستوى ثقة شعبي بالطبقة السياسية الكويتية كما هو الحال بالطبقة السياسية النرويجية. لقد كان الإقتصاد النرويجي متنوعاً حتي قبل اكتشاف النفط وحتى يومنا هذا يواصل هذا الإقتصاد تنوعه. يُعتبر هذا نقطة قوة آخرى في هذا البلد الأوربي إذ إنه تُخلق فرص عمل جديدة على نحو دائم في القطاعات غير النفطية في هذا الإقتصاد ما يساهم في استمرار تمتع السكان بمستوى معيشة عالٍ.

في حالة العراق، جرى إنشاء” صندوق تطوير العراق” باستخدام العوائد المالية المتراكمة من مبيعات النفط والغاز فضلاً عن المبالغ المتبقية في صندوق برنامج “النفط مقابل الغذاء” والودائع الحكومية العراقية في المصارف الأجنبية.

طبقاً لمؤشر سوفرن ويلث فاند ( Sovereign Wealth Fund) كان في هذا الصندوق 900 مليون دولار بحلول تشرين الأول في عام 2017، اي ما يمثل اقل من 1 بالمئة من قيمة الصندوق النرويجي .حتى وان كان إنشاء هذا الصندوق خطوة صغيرة، فإنها خطوة في الإتجاه الصحيح والأمل هو انه ذات يوم سيقرر العراق ان يستثمر أكثر في هذا الصندوق عندما يتحقق الإستقرار السياسي ويتجاوز البلد مشاكل الأمن داخلياً والصراع مع الجيران خارجياً. مع ذلك، ستكون من مصلحة العراق دراسة النموذج النرويجي في ادارة العوائد النفطية عبر صندوق ثروة سيادي على نحو شفاف وحكيم. من الواضح جداً ان العراقيين لا يثقون بمؤسسات الحكم في بلادهم بعكس النرويجيين الذين يمتلكون مثل هذه الثقة، ومن ثم فإن ادارة الحكومة العراقية لصندوق ثروة سيادي على نحو شفاف وحكيم سيسهم كثيراً في دفع العراقيين الى الثقة بحكومتهم.