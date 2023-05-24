العراق ودول عربية يحتفون بمئوية نازك الملائكة رائدة الشعر العربي الحديث

بغداد‭ – ‬القاهرة‭ – (‬الزمان‭) ‬عدنان‭ ‬أبوزيد‭ ‬

يحتفل‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬رائدة‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬الحديث،‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ (‬1923-2007‭)‬،‭ ‬الشاعرة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أبزر‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرن‭ ‬كامل‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى،‭ ‬تُنظَّم‭ ‬فعاليات‭ ‬ومحافل‭ ‬شعرية‭ ‬تُكرَّم‭ ‬فيها‭ ‬ذكراها،‭ ‬ويُحتفى‭ ‬بإسهاماتها‭ ‬الأدبية‭. ‬

وتشمل‭ ‬الاحتفاليات‭ ‬بذكرى‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ ‬عروض‭ ‬الشعر‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬حياتها‭ ‬وإرثها‭ ‬الأدبي،‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬والجامعات‭ ‬والمراكز‭ ‬الثقافية‭ ‬والمكتبات‭. ‬

والاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭ ‬الشعرية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‭ ‬وتراثه‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لكثيرين،‭ ‬فان‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬لمساهماتها‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬الشاعرات‭ ‬النساء،‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الأدبي‭ ‬العربي‭. ‬وفي‭ ‬العراق،‭ ‬نظّمت‭ ‬مدارس‭ ‬عراقية،‭ ‬الاحتفالات‭ ‬والامسيات،‭ ‬والفعاليات‭ ‬المسرحية‭ ‬والخطب،‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬قصائدها‭ ‬وتجسد‭ ‬حياتها‭ ‬وقصتها‭ ‬الشخصية‭. ‬وتهدف‭ ‬العروض‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إبداعاتها‭ ‬الأدبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهميتها‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭. ‬وينظم‭ ‬أدباء‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬‮٢٤‬‭ / ‬‮٢٥‬‭ ‬أيار‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات،‭ ‬فعاليات‭ ‬مئوية‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭. ‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬يقام‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬بالمناسبة‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬الرشيد،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ادباء‭ ‬ومثقفين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للأدباء‭ ‬والكتّاب‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الكتاب‭ ‬المعنون‭ (‬نازك‭ ‬في‭ ‬حنجرة‭ ‬الأدب‭) ‬وهو‭ ‬الكتاب‭ ‬الخاص‭ ‬بالدراسات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬المركزي‭ ‬بمئوية‭ ‬رائدة‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭. ‬ويضم‭ ‬الكتاب‭ ‬الدراسات‭ ‬والأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬والملخّصات‭ ‬التي‭ ‬ستُلقى‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭. ‬ويوزّع‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬أدبية‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬المنصور‭ ‬ميليا‭. ‬

وفى‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العربي‭ ‬للشعر‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬‮«‬الالكسو‮»‬،‭ ‬أقام‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬أمسية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مائة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ميلاد‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬ثقافية‭ ‬وادبية،‭ ‬بينهم‭ ‬الشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬المعطى‭ ‬حجازي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬والشاعر‭ ‬اليمنى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الزراعي،‭ ‬الاذاعية‭ ‬حكمت‭ ‬الشربيني،‭ ‬الشاعر‭ ‬عماد‭ ‬الغزالي،‭ ‬الكاتب‭ ‬عمرو‭ ‬حجازي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والفنانين‭. ‬

وقال‭ ‬الناقد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬قدمت‭ ‬إسهامًا‭ ‬عظيمًا‭ ‬للشعر‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مسيرتها‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬إلهاما‭ ‬للأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والأدباء،‭ ‬وتذكيرهم‭ ‬دائما‭ ‬بأن‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬تراث‭ ‬ثري‭ ‬ومتنوع‭ ‬يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭ ‬وتطويره‮»‬‭. ‬

وتضمنت‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬قراءات‭ ‬شعرية‭ ‬لقصائد‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ ‬وعزف‭ ‬للمقطوعات‭ ‬الموسيقية‭. ‬

وفي‭ ‬مصر‭ ‬أيضا،‭ ‬احتفت‭ ‬ثقافة‭ ‬الجيزة‭ ‬بمئوية‭ ‬‮«‬نازك‭ ‬الملائكة‮»‬‭ ‬واختيارها‭ ‬رمزًا‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭. ‬

وقالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬المصرية‭ ‬نادية‭ ‬عادل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتفال‭ ‬بمئوية‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬ليلة‭ ‬عظيمة،‭ ‬ملهمة‭ ‬وجميلة،‭ ‬ولعل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬راق‭ ‬لي‭ ‬صوت‭ ‬الإذاعية‭ ‬حكمت‭ ‬وهي‭ ‬تقرأ‭ ‬نصوصا‭ ‬من‭ ‬أشعار‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‮»‬‭. ‬وقدمت‭ ‬مكتبة‭ ‬الطفل‭ ‬والشباب،‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬شخصيات‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‮»‬‭ ‬ناقش‭ ‬خلالها‭ ‬رجب‭ ‬عمارة‭ ‬مسيرة‭ ‬حياة‭ ‬الأديبة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬رواد‭ ‬الشعر‭ ‬الحر،‭ ‬ورمزًا‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬حسب‭ ‬إعلان‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬‮«‬الألكسو‮»‬،‭ ‬ونموذجًا‭ ‬لأهمية‭ ‬المرأة‭ ‬وأدوارها‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬تسميتها‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬كان‭ ‬تيمنًا‭ ‬بالثائرة‭ ‬السورية‭ ‬نازك‭ ‬العابد‭. ‬

وناقشت‭ ‬رغدة‭ ‬صبري‭ ‬بمكتبة‭ ‬بولاق‭ ‬الدكرور‭ ‬الثقافية‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مؤلفات‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬وهو‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬سيكولوجية‭ ‬الشعر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ركزت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬مسألتين‭: ‬الأولى،‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يوثّق‭ ‬الشاعر‭ ‬صلته‭ ‬باللغة‭ ‬وقوانينها‭.. ‬وأن‭ ‬يحتويها‭ ‬ليغرف‭ ‬منها‭ ‬بلا‭ ‬انتهاء‭ ‬ليبدع‭ ‬فيها‭ ‬بالصور‭ ‬والأنغام‭ ‬بإيقاع‭ ‬موسيقي،‭ ‬والثانية،‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬يتمسك‭ ‬الشاعر‭ ‬بالقافية‭ ‬لأنها‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬موسيقى‭ ‬الشعر‭. ‬

وعقدت‭ ‬مكتبة‭ ‬الصف‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬حوارًا‭ ‬ثقافيًا‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأديبة‭ ‬الراحلة‭ ‬وأبرز‭ ‬مؤلفاتها‭ ‬الشعرية‭. ‬وبمكتبة‭ ‬الناصرية‭ ‬عرّفت‭ ‬ورشة‭ ‬أدبية‭ ‬بدور‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية،‭ ‬ونبوغها‭ ‬المبكر،‭ ‬حيث‭ ‬كتبت‭ ‬أول‭ ‬أشعارها‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العاشرة،‭ ‬ونشرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الشعرية‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬عشاق‭ ‬الليل‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1947،‭ ‬بجانب‭ ‬محاضرة‭ ‬ببيت‭ ‬ثقافة‭ ‬كرداسة‭ ‬تناولت‭ ‬خلالها‭ ‬سميرة‭ ‬أحمد‭ ‬مسيرة‭ ‬حياة‭ ‬‮«‬نازك‮»‬،‭ ‬وكيف‭ ‬ثارت‭ ‬على‭ ‬التقاليد‭ ‬البالية‭ ‬وعكست‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬شعرها،‭ ‬فكان‭ ‬كثير‭ ‬منه‭ ‬صرخة‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬قيود‭. ‬

وصممت‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ثقافية‭ ‬مصرية‭ ‬حائطا‭ ‬اعلانيا‭ ‬عن‭ ‬الشاعرة‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة،‭ ‬تضمنت‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية،‭ ‬ومقتطفات‭ ‬مصورة‭ ‬لأغلفة‭ ‬مؤلفاتها‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬كُتِب‭ ‬عنها‭. ‬وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬‮«‬الألكسو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬الشاعرة‭ ‬العراقية‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬رمزًا‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ميلادها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭. ‬وأصدر‭ ‬معرض‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬كتابين،‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬الأدباء‭ ‬والفنانين‮»‬،‭ ‬والثاني‭: ‬‮«‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬رحيل‭ ‬الأدباء‭ ‬والفنانين‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬ويتضمن‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬شخصية‭ ‬أدبية‭ ‬وفنية‭ ‬رفيعة‭ ‬تركت‭ ‬بصماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكتابة‭ ‬والإبداع،‭ ‬بينهم‭ ‬الشاعرة‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭. ‬وعن‭ ‬منشورات‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للأدباء‭ ‬والكتّاب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬صدر‭ ‬الكتاب‭ ‬المعنون‭ (‬نازك‭ ‬في‭ ‬حنجرة‭ ‬الأدب‭) ‬وهو‭ ‬الكتاب‭ ‬الخاص‭ ‬بالدراسات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬المركزي‭ ‬بمئوية‭ ‬رائدة‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭.. ‬

ويضم‭ ‬الكتاب‭ ‬الدراسات‭ ‬والأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬والملخّصات‭ ‬التي‭ ‬ستُلقى‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭. ‬

وفي‭ ‬تأريخ‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬الحديث،‭ ‬قال‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬درويش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬شاعرة‭ ‬الحب‭ ‬والألم‭ ‬والجمال‭. ‬قصائدها‭ ‬تحمل‭ ‬العمق‭ ‬والعذوبة‭ ‬وتلمس‭ ‬النفوس‭ ‬برقة‭ ‬وجرأة،‭ ‬

‭ ‬إنها‭ ‬تمتلك‭ ‬لغة‭ ‬فريدة‭ ‬وموهبة‭ ‬فذّة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬المشاعر‭ ‬الداخلية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الشاعر‭ ‬السوري‭ ‬أدونيس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬تجسد‭ ‬القوة‭ ‬الأنثوية‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭. ‬قصائدها‭ ‬تحمل‭ ‬رؤية‭ ‬فريدة‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬تجارب‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر‭ ‬ومبهر‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬تستخدم‭ ‬الكلمات‭ ‬كأداة‭ ‬لصياغة‭ ‬العواطف‭ ‬والأفكار‭ ‬بطريقة‭ ‬مدهشة‮»‬‭. ‬

وتصريحات‭ ‬نازك‭ ‬الملائكة‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬رؤيتها‭ ‬للشعر‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتعبير‭ ‬الفريدة‭ ‬والقوية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إيمانها‭ ‬بقدرته،‭ ‬ومما‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬القصيدة‭: ‬

‭ ‬الشعر‭ ‬هو‭ ‬صرخة‭ ‬الروح‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الكلمات‭ ‬التعبير‭ ‬عنها‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭. ‬

‭ ‬يعتبر‭ ‬الشعر‭ ‬لغة‭ ‬الحب‭ ‬والمشاعر‭ ‬العميقة،‭ ‬وهو‭ ‬أداة‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬الجمال‭ ‬والوجود‭. ‬

‭ ‬الشعر‭ ‬يعزز‭ ‬التواصل‭ ‬الإنساني‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الحواجز‭ ‬الثقافية‭ ‬واللغوية‭. ‬

‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشعر‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الواقع‭ ‬وتغييره،‭ ‬فهو‭ ‬قوة‭ ‬تترسخ‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬الناس‭ ‬وتلهمهم‭ ‬للتحرك‭ ‬والتغيير‭. ‬أنا‭ ‬أكتب‭ ‬الشعر‭ ‬لأجعل‭ ‬العالم‭ ‬يفكر،‭ ‬وأعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬الأفكار‭ ‬التقليدية‭ ‬والمعتقدات‭ ‬القديمة‭. ‬الشعر‭ ‬هو‭ ‬رحلة‭ ‬داخلية‭ ‬تأخذنا‭ ‬إلى‭ ‬عوالم‭ ‬مختلفة‭ ‬وتسمح‭ ‬لنا‭ ‬بفهم‭ ‬الذات‭ ‬والآخرين‭ ‬بطرق‭ ‬جديدة‭. ‬

فيديو‭ ‬عن‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬