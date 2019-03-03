العراق وحقل الألغام – كامل كريم الدليمي

يعيش العراق وشعبه حالة من الترقب بفعل تصاعد وتيرة التهديدات مابين امريكا وايران ، وبالتأكيد تلك التهديدات تمر عبرَّ الاراضي العراقية ، مما يجعلنا نترقب نتائج ماستؤول اليه الامور حيث تؤكد كل المؤشرات ان ساحة ووقود اي صراع لاسمح الله سيكون العراق وشعبه ، يرافقها صمت اشبه بالعجز ، اصاب العملية السياسية وقادتها ، ولم يصدر منهم ما يطمئن الشارع العراقي ويقلل من حجم القلق الشعبي المتصاعد ، يرافق تلك التهديدات توالي الاخبار المقلقة من الحدود العراقية السورية بشأن دخول اعداد من الدواعش الى العراق في انباء يشوبها الخوف والتردد ، وحتى المتحدث او ناقل الخبر يخشى ذكر اسمه خوفاً ، ولنفترض ان تلك الاخبار ممكن وضعها في حقل الدعاية وجزء من التصعيد الجاري على الساحة العراقية خاصة والاقليمية بشكل عام ، والتي يبغي منها العدو المفترض منها التأثير على معنويات القوات المسلحة وزرع الرعب والخوف في نفوس الناس لتحقيق اهداف معينة ، لكن في نفس الوقت يجب علينا عدم اهمال تلك الاخبار وأخذها على محمل الجد .

خاصة ونحن قد غادرنا تجربة مريرة وصراعاً عنيفاً مع داعش دام أكثر من اربع سنوات ليتم بعدها اعلان النصر المؤزر بتضحيات ابناء العراق كافة .

لكن أثار تلك المعركة لايمكن ان تغيب عن الذاكرة او يمحوها مرور الزمن ، لان النصر كان ثمنهُ غالياً جداً ، ارواح زكية من خيرة شبابنا قُدمت قرباناً لتحرير الارض ، وكرامات ناس انتهكت ، ومبان دُمرت ، وعوائل هُجرت ، وألقت المعركة بظلالها على المنظومة المجتمعية التي ولَدّت حالة من التفكك المجتمعي والأسري ، فمن الصعب جداً ان لانتعامل مع تلك الاخبار بجدية وناخذ الاجراءات اللازمة لردع اي عدوان محتمل .

الذي يتابع المشهد في العراق وتوالي الاحداث وطريقة صناعتها لايمكن ان تبتعد مخيلته عن الأفلام الهوليودية ، فتراها متطابقة في تسلسل الاحداث وطريقة الاخراج وتحقيق النتائج المرجوة ، واذا فكرت ان ابتعد عن نظرية المؤامرة ومشهد التأمر الدولي الذي يقع العراق فريسة له ، علينا ان نحلل بعلمية لماذا سلمت قوات (قسد) السورية الدواعش الاجانب الى العراق في ظل رعاية دولية ، وما دخل العراق بهم ؟

وهل لدى العراق الحق بمحاكمتهم وهم يقاتلون على الاراضي السورية ؟

وما مصيرهم خاصة ونحن عشنا تجربة هروب عناصر داعش من سجن ابو غريب في مشهد لايمـــكن ان يخطر على بال احد حتى في افلام الخيال العلمي ؟

يجب ان نقتدي بقول الرسول الكريم محمد (ص) (لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين)

ومن المفترض نحن لدغنا مرة ، لماذا نتقرب من الافعى مرة اخرى ، هل هو نوع من المجازفة او الغباء او القبول بالفروض الدولية .

نحن نعيش في وسط اقليمي ملتهب ، استثمر الجميع هشاشة الوضع في العراق ،واستسهلوا عملية تصدير مشاكلهم وصراعاتهم فتحول البلد الى حقل الغام حقيقي لايعرف المواطن مانوع وحجم اللغم الذي ممكن ان ينفجر علينا بأي لحظة ، لقد اكدنا مراراً وتكراراً ن الانبار الخاصرة الرخوة للعراق بحكم موقعها الجغرافي ومحيطها الملتهب (سوريا ) والتي لطالما حذرنا من مغبة التهاون بجميع ملفاتها الامنية والخدمية ، ووجوب إيجاد الحلول المناسبة لها بعيداً عن الصراعات السياسية والاستحواذ على مراكز السلطة والمال واستبعاد المواطن الانباري المتعمد من المشهد .

ان صحراء محافظة الأنبار المجاورة لسوريا والأردن والسعودية ما زالت تشكل خطراً حيث توجد مناطق عدة في صحراء الأنبار -منها صحراء راوة ومنطقة وادي حوران ومقر الذيب ومناطق أخرى- ما زال يقبع بها المتطرفين، وفق المعلومات المتوفرة لدينا ، فضلا عن أوكار لتصنيع العبوات الناسفة والألغام الأرضية وتفخيخ العجلات، وصنع الأحزمة الناسفة؛ من أجل استهداف المدن العراقية، على الرغم من تحرير جميع مدن البلاد من خطر تنظيم الدولة الإسلامية. كما وان الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد ما سماها معاقل الإرهابيين تراجعت وتيرتها عقب تحرير مدينتي راوة والقائم اللتين تعدان آخر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في البلاد.

أن عدم إبعاد المسلحين من الصحراء وتطهيرها من العناصر المتطرفة وتدمير المعسكرات، عن طريق العمل الاستخباراتي، والغارات الجوية المتواصلة، وتنفيذ العمليات العسكرية المكثفة ضدهم؛ من شأنه أن يعيد سيناريو مهاجمة المدن مرة أخرى.

وتسيطر الجماعات المسلحة على أجزاء شاسعة من صحراء الأنبار منذ دخول الولايات المتحدة البلاد مطلع عام 2003 لما تتسم به تلك المناطق من تضاريس وعرة ومتاخمتها الحدود مع سوريا والأردن والسعودية غرباً.

وبسبب تصاعد نشاط داعش في الاونة الاخيرة وفي اكثر من محافظة دلالة على ان التنظيم موجود وعلينا استثمار كل طاقات وامكانيات الدولة السياسية والدبلماسية وتكثيف الجهود من اجل ابعاد الخطر عن العراق ، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحفظ امن الوطن والمواطن ، يجب ان نكون اكثر وحدة وتماسكاً من ذي قبل لان الخطر القادم يستهدف الجميع ، وعلينا مغادرة منصة الخطابات الفارغة والصراعات السياسية التي اوصلتنا لحافة الانهيار والتهيؤ للقادم بضمير حي ونفس وطني موحد .