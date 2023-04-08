الأعرجي يتلقى دعوة من الناتو لزيارة بروكسل وبحث تعزيز الشراكة

العراق وبولندا يوقّعان إتفاقاً لتطوير قدرات حرس الحدود

بغداد – الزمان

وقع العراق وبولندا ،بروتوكول عمل لتطوير قدرات قوات حرس الحدود العراقية وتبــــادل الخبرات العسكرية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحـــاف في بيـــان تلقته (الزمان) امس انه (وقع عن الجانب العراقي رئيس دائرة أوربا الســفير حيدر العذاري، بينما مثل الجانب البولندي نائب القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال غريغوري نيميس، بحضور القائم بالأعمال المؤقت في السفارة العراقية لدى بولندا مقــــــداد أيوب المندلاوي وممثلين عن الجانبين).

دورات تدريبية

واضاف ان (الاتفاق يتضمن تبادل الخبرات بين الجانبين ودورات تدريبية ممنهجة لعناصر حرس الحدود في بولندا يتم تكييفها مع احتياجات قوات حرس الحدود العراقية). واكد العذاري ان (إبرام بروتوكول العمل جاء تعضيداً للتعاون المشترك بين البلدين، وتعزيزاً لعلاقات الصداقة التي تمتد لعقود عدة). والتقى الوفد العراقي الذي يزور بولندا حاليا ،عدد من المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين ،للتباحث في ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون المشترك بين البلدين في تبادل الخبرات وتطوير قدرات القوات الامنية. واشار البيان الى إن (العذاري ، التقى نائب القائد العام لحرس الحدود البولندي ، وجرى بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وبولندا في مجال تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية في مجال ضبط الحدود الخارجية)، واضاف انه (العذاري ثمن عرض الجانب البولندي للتعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير قدرات حرس الحدود ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الحدود من عمليات التسلل غير المشروعة)، مشيدا بـ(جهود جميع الأطراف ومنهم حرس الحدود البولندي في إنقاذ حياة المواطنين العراقيين الذين وصلوا إلى الأراضي البولندية، عبر تقديم الرعاية الطبية والمعونات الأساسية لهم بما يحفظ حياتهم وحقوقهم الانسانية)،من جانبه، قدم نيميس (شكره إلى العذاري والوفد المرافق له ،على تلبية الدعوة التي وجهتها السلطات البولندية المختصة، لرفع مستوى التعاون بين العراق وبولندا بما يخدم مصالح البلدين الصديقين).من جانبه، اعرب غريغوري عن (سعادته بإبرام هذا البروتوكول)، مشددا على (استدامة التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الصديقين). كما اعلنت الوزارة ،انتخاب مجلس حقوق الانسان ممثل العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عضواً للفريق الاستشاريّ.وقال البيان ان (مجلس حقوق الإنسان اعتمد في نهاية الدورة 52 تعيين أعضاء الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتكون من ممثلي المجموعات الإقليميَّة الخمسة للأمم المتحدة من ضمنهم الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي). وجدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حرص الحكومة على تطوير العلاقة مع الناتو، داعيا الى دعم العراق في مجال الأمن السيبراني. وقـــــــــــــــال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي تلقى اتصالا عبر دائرة تلفزيونية، من الأمين العـــــــام المساعد لعمليات حلف الناتو، في مقر الحلف ببروكسل توماس كوفير، بحضور قائد بعثة حلف الناتـــــو في العراق الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون والشراكة بين العراق والحلف ، واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف، لبناء وتطــــــــــــــوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب).

شركاء دوليين

وجدد الاعرجي تأكيد (حرص العراق على تطوير العلاقة مع الناتو، بوصفه شريكا إستراتيجيا مهما)، واضاف ان (حكومة السوداني تحرص على تطوير هذه العلاقة)، وتابع ان (الفرصة متاحة بوجود الشركاء الدوليين لتطوير قابليات القوات الأمنية، لاسيما قوات وزارة الداخلية)، وشدد الاعرجي على (ضرورة دعم العراق في مجال الأمن السيبراني، لما يشكله من أهمية وحاجة تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم)، وتابع البيان ان (الاعرجي تلقى دعوة من حلف الناتو لزيارة بروكسل، من أجل تعزيز الشراكة وبناء ستراتيجية عمل مع الحلف). من جانبه ، اكد كوفير ان (الدعم الذي يقدمه حلف الناتو للقوات العراقية ،هو استشاري وتدريبي، وليس قتاليا)، واكد (اسـتمرار بعثة الحلف في العراق بدعم القــــوات العراقية وتلبية متطلباتها من ناحية الاستشارة والتدريب).