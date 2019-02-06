العراق والصراع الأمريكي الإيراني – فاضل البدراني

يزداد الحراك السياسي بالعراق في أروقة البرلمان هذه الأيام للمطالبة بإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقع بين بغداد وواشنطن في 2008 والتي جاءت في اعقاب تحرك عسكري امريكي كثيف في قواعد عسكرية من اقصى غرب البلاد وحتى جنوبها بشكل تدريجي، فضلا عن محاولة طرح مشهدية جديدة للوجود العسكري في شوارع العاصمة بغداد ومدن كانت تعد معقلا لمقاومة الوجود الاجنبي ومنها الفلوجة. وبالرغم من ان بعض الاتهامات الحزبية والنيابية وجهت سهامها للتيار الصدري بالتواطؤ مع الجانب الامريكي على حساب الوجود الايراني الذي يبسط سيطرته على جميع المدن العراقية، حتى الحدود الغربية مع سوريا ، لكن أول دعوة تطرح في اروقة البرلمان جاءت من رئيس الكتلة الصدرية بالبرلمان النائب صباح الساعدي، عندما قدم مقترحا لرئاسة البرلمان بالتصويت على إنهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا، المعنية بتنظيم عملية الانسحاب الأمريكي من العراق)، وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي (المعنية بتنظيم عملية التعاون العسكري والأمني بين العراق وأمريكا) الموقعتين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 2008 في زمن حكومة نوري المالكي الاولى، واعقب ذلك عملية جدولة للانسحاب العسكري الامريكي ،انتهت بالانسحاب الفعلي في 31 كانون الاول 2011.

انتقادات عديدة

وفي ذات الوقت إنتقدت العديد من الاطراف السياسية العراقية الانسحاب العسكري الامريكي ،وعدته خطأ جسيما ارتكبته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما، ويتماشى رأي سابق مع رئيس البرلمان العراقي الاسبق اسامة النجيفي ،ان الانسحاب يمثل في جوهره تنصل واشنطن عن التزاماتها من العراق ،كونها تركت البلاد بوضع غير مستقر، وكانت نتائج ذلك تدهور الوضع الامني ،ودخول تنظيم داعش مطلع 2014 في المحافظات الغربية من العراق بمساحة تزيد على ثلث مساحة العراق الاجمالية ،ودمر كل شيء واستمر حتى نهاية 2017.

والولايات المتحدة تنتشر بالوقت الحاضر عسكريا في قاعدتي (عين الاسد وk2 ) في الانبار، فضلا عن معسكرات على حدود العراق مع سوريا، وقاعدة التاجي شمال بغداد ،والصينية، والشرقاط بصلاح الدين، ومطار البكارة في الحويجة جنوب كركوك قرب حقول النفط، وقواعد في الموصل واربيل .

وبطبيعة الحال فأن الوجود العسكري الامريكي الحالي والذي يتزامن مع تصريحات أمريكية معادية لإيران ، يشكل تهديدا لأصدقاء ايران في العراق في ظل غياب التنسيق بين الادارة الامريكية والحكومة العراقية التي لم تحظ برسالة مباركة عند تشكيلها قبل 100 يوم ، كونها جاءت بتأثير ايراني، كما ان زيارة ترامب لقاعدة عين الأسد في الانبار غربي العراق في 26 ديسمبر 2018? دون اللقاء بالمسؤولين العراقيين ، فضلا عن جولة نائب قائد القوات الامريكية بشوارع بغداد ،وتزايد الانتشار العسكري في أكثر من مكان من البلاد ،دفع العديد من القيادات السياسية والبرلمانية باستنكار التوجهات الامريكية الجديدة ، والمطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية ،أو تعديلها.

استثماء احزاب

وتعليقا على هذا الوضع ، يقول الكاتب والمفكر حسن العلوي، باستثناء الاحزاب التي تضم فصائل مسلحة ،وهي التي وضعت تحت وطأة قرارات الكونغرس الامريكي بالحظر ،فالبقية يرحب بالوجود الامريكي ،ويبحثون عن تدابير، على أن لا تجعل العراق ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الامريكــية وايران .

ولا يتوقع أن يحقق البرلمان العراقي النصاب الكامل، عند تشريع قانون يلزم القوات الامريكية الانسحاب من العراق، اذ أن لأمريكا حلفاء وأصدقاء يرحبون بها، مثلما لإيران اصدقاء يدافعون عنها، لكن قد تحدث متغيرات سياسية جديدة عبر اتصالات من تحت الطاولة بين الخصمين (واشنطن وطهران) للتفاهم على قضايا تخص شأنهما ،وسيكون ذلك ،إن لم تكن مثل هه الاتفاقات على حساب مصالح العراق، أو بمعنى آخر ضده ،فالأمر قد يحقق استقرارا أفضل للعراق .

{ كاتب وأكاديمي