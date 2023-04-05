الحكومة تطلق ثلاثة مشاريع لفكّ الإزدحامات المرورية ببغداد

العراق والسعودية يستعرضان فرص إنشاء مدن صناعية في 5 محافظات

بغداد – قصي منذر

استعرض العراق والسعودية امس ، فرص انشاء مدن صناعية في 5 محافظات ،تلبي الاحتياج الوطني الصناعات التحويلية والدوائية. وقال بيان للهيئة الوطنية للاستثمار تلقته (الزمان) امس انها (شاركت في المناقشات التي جرت بين وزارة الصناعة والمعادن والوفد السعودي لإنشاء المدن الصناعية في عدد من المحافظات)، واضاف ان (الإجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة لشؤون التخطيط احمد الكريم ، ركز على على أهمية المضي بالاستثمار بإتجاه الصناعات الستراتيجية والتحويلية والصناعات الدوائية والحديد الصلب والأسمدة والكبريت، والافادة من مذكرات التفاهم الثنائية بين العراق ودول المنطقة ومنها السعودية)، واشار الى ان (المجتمعين استعرضوا الدور المحوري لهيئة الإستثمار في الحث بإكمال الفرص والخرائط الإستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تقدمها الجهات القطاعية للشركات، وتقديم المشاريع التي تلبي الاحتياج الوطني)، واستطرد بالقول ان (الإجتماع تضمن عرضا لاغلب المشاريع التي تضعها الوزارة كفرص استثمارية مهمة تغطي جزءا من ستراتيجيتها الهادفة نحو توطين الصناعات في العراق ،لاسيما الصناعات الدوائية، فضلا عن استعراض مشاريع المدن الصناعية التي تتوزع في محافظات بغداد ونينوى وواسط وميسان والانبار). فيما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق مقبل على ثورة إعمار وإعلان مشاريع.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (السوداني أطلق الأعمال التنفيذية في أول ثلاثة مشاريع تُعنى بفكّ الازدحامات المرورية ببغداد)، واشار الى (بدء تنفيذ المجسّر الرابط بين شارع فلسطين وشارع الداخل، شرق بغداد، في ما جرى إطلاق العمل في مشروعين آخرين هما، المجسر الرابط بين منطقة جميلة وامتداد شارع الجهاد- باب المعظم عبر قناة الجيش والمجسر الرابط بين تقاطع القدس وشارع 77 ومقترباتها والأعمال الملحقة بها)، وجدد السوداني تأكيده للمهندسين الشباب، أن (هذه الحكومة هي حكومة خدمات، وقد وضعت الأولوية للخدمات، على مختلف الأصعدة، ومنها هذه الحزمة التي تتضمن 19 مشروعاً في بغداد)، وعد السوداني (إطلاق هذه المشاريع الثلاثة ،فرصةً للقاء المهندسين الخريجين، الذين لم يحصلوا على فرصة عمل، بهدف مساعدتهم في إيجاد بدائل تعتمد على فرص القطاع الخاص)، ولفت الى (دعمه للمبدعين الشباب، لاسيما أن العراق مقبل على ثورة إعمار وإعلان مشاريع)، ووجه السوداني بـ(دعم عشرة مهندسين في هذا المشروع لتأسيس شركة، وسيتم التكفل بإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذه الشركة). وكان مجلس الوزراء قد قرر إلغاء اللقاح المضاد لفايروس كورونا وتشكيل لجنة لمراجعة السجلات العقارية منذ 2003. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية للمجلس ، وقد شهدت إلغاء اللقاح المضاد لفايروس كورونا وتشكيل لجنة مراجعة السجلات العقارية من 2003 وحتى 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد)، وتابع ان (المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن فتح اعتمادات مستندية لوحدات التمويل الذاتي والمركزي في المصارف الحكومية والأهلية، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، على أن يحدد البنك المركزي العراقي سقوف الاعتمادات حسب تصنيف المصارف وملاءمتها المالية التي يصدرها ويؤيدها البنك المركزي العراقي. وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23 لسنة 2021).