ترشيح ثلاثة أطباء لشغل منصب مدير عام صحة ذي قار

العراق والسعودية يتفّقان على تعزيز الإستثمار النفطي

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – إبتهال العربي

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر مكية، مع الوفد السعودي إستكمال حوارات الرياض الخاصة بمسارات الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاريع الستراتيجية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكية شدّد خلال اجتماعه مع الوفد على ضرورة إستكمال الحوارات والمباحثات التي بدأت في السعودية خلال المدة الماضية، ووضع خارطة طريق تنفيذية بإتجاه تحديد المشاريع الاستثمارية التي تخدم متطلبات المواطن العراقي، بحضور ممثلي عدد من الوزارات)، واضاف ان (العراق يهدف الى تنشيط الحركة الاستثمارية وتقديم جميع الفرص المتاحة وتعضيد الشراكات مع دول المنطقة والعالم بغية تعزيز الموارد الاقتصادية للعراق برؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب)، من جانبه ،اكد الوفد السعودي (دعم حكومة المملكة السعودية لخطط العراق في المجال الاستثماري وتنمية قطاعاته النفطية والكهربائية والزراعية والتجارية والإسكانية والصحية).

قطاع نفطي

وشاركت الهيئة في جلسات المباحثات بين وزارة النفط والوفد السعودي بشان الاستثمارات النفطية. وذكر البيان ان (رئيس الهيئة ووزير النفط حيان عبد الغني اكدا مضي الحكومة في تطوير مستويات القطاع النفطي عبر الإستثمار مع الشركات المتخصصة، وتحديد آليات العمل الموضوعة في قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المُعدل، وقانون الاستثمار 64 لعام 2007 المُعدل والخاص بتصفية النفط الخام)، واوضح ان (الوفد والجانب العراقي اتفقا على اهمية زيادة المشاريع الاستثمارية على مستوى التصفية النفطية الموزعة بين بمختلف المحافظات منها مصفى القيارة في نينوى، ومشروع وحدة هدرجة النفط الاسود الاستثماري في البصرة، ومصفى ميسان الاستثماري ومصفى الناصرية في ذي قار ومصفى السماوة في المثنى، ومصفى الكوت في واسط)، لافتاً الى (البت في مشروع مصفى حديثة في محافظة الانبار مستقبلاً، وتحديد تفاصيل مشاريع جولات التراخيص السادسة التي شملت 18 مشروعاً استثمارياً). في سياق متصل، احال محافظ ذي قار، محمد الغزي 18 مشروعاً خدمياً في مدينة الناصرية الى موازنة تنمية الاقاليم للعام الجاري. وقال الغزي لـ (الزمان) امس ان (المشاريع التي تمت احالتها مهمة وتمتلك دوراص كبيراً في رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في الناصرية)، مبيناً انها (شملت تأهيل مدرسة تتكون من 24 صف وتجهيز موقع مجلس المحافظة القديم، وتأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق الزعيلات والصخيين والفجوة والسفينة والصحفيين، وانشاء الشارع الرابط بين الكورنيش وشارع مجمّع تينا، فضلاً عن تجهيز اليات تخصصية تابعة لشُعب صيانات الشبكة الكهربائية التابعة للمحافظة)، ونوه الغزي الى (احالة مشروع تطوير وتحديث شارع نبي الله ابراهيم وكهربة وتأهيل احياء سكنية وشوراع صوب الجزيرة وانشاء مدرجات سعة الف شخص مع جناح اداري في ملعب العمّال، الى جانب جناح اداري في ساحة الاسكان الصناعي، وانشاء شوارع وازقّة وارصفة في مناطق الشرقية والسراي وحي المتنزه)، موضحاً ان (مشاريع المدينة شملت انشاء شبكات مجاري الصرف الصحي ومياه الامطار في احياء الصحفيين والحشد الشعبي ودور الزعيلات والزراعة، وانشاء شوارع وارصفة في مناطق الشموخ الثاني والقديمة ودور المصب والممرضات والزاوية الاولى، والزعيلات والكنازوة ومناطق التضحية والحمام، وانشاء شوارع في مناطق الاقتصاديين والسكك والزاوية خلف المصب العام ودور القابلوات والفداء والدور المجاورة لنهر المهيدية ومناطق الموحية الاولى والثانية، وتأهيل شبكات المجاري في احياء البو فياض والاسرى والمفقودين ودور الالمنيوم مع توسعة مجمعات الماء الخمسة وانشاء شبكات مختلفة الاقطار مع خطوط ناقلة في الناصرية).

تثبيت موظفين

وكشف المحافظ عن موافقة وزارة المالية على تثبيت اكثر من 300 موظف عقد ليكون عدد المثبّتين على الملاك الحكومي 3300 موظف. وقال بيان امس ان (المالية وافقت على تثبيت 3,56 الف موظفاً، بعد تثبيتها في المدة الماضية 3,005 الف موظف)، واشار الى ان (الوزارة شملت منتسبي عقود بلديات ذي قار ممن لديهم خدمة لأكثر من سنتين). ورشّح الغزي ثلاثة اطباء لتولّي منصب مدير عام صحة المحافظة. وذكرت وثيقة رسمية اطلعت عليها (الزمان) ان (الصحة تلقّت ثلاثة اسماء بسيرتهم الذاتية من المحافظة بشأن اختيار ثلاثة اطباء لمدير عام دائرة صحة ذ ي قار)، مضيفاً ان (الوثيقة ادرجت ثلاثة مرشحين وهم عبد الكاظم جاسم صيون وراشد نجم جاسم محمد و محمود قاسـم حامي كمر).