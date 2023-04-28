وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يستعرضان قضايا أمنية مشتركة

العراق والسعودية يبحثان التعاون وتبادل المعلومات الإستخباراتية

بغداد – قصي منذر

بحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، مع رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السعودية، اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله بن فهد الدامر والوفد المرافق له ، التعاون بمجال تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجيشين العراقي والسعودي، لاسيما في ما يتعلق بمجال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تسهم في القضاء على الخلايا الداعشية التي قد تحاول تعكير الأجواء الآمنة في كلا البلدين)، واضاف ان (اللقاء حضره عدد من كبار القادة والضباط في الوزارة). فيما استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، نظيره الفلسطيني زياد هب الريح. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشمري رحب بالضيف في بلده الثاني العراق ، واعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين)، واشار البيان الى ان (اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتقوية أواصر التعاون).

القاء القبض

في غضون ذلك ،أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة ، بإلقاء القبض على خمسة دواعش في نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارزها ألقت القبض على خمسة متهمين من عناصر عصابات داعش ، وبحسب المعلومات الدقيقة ان هؤلاء عملوا في مايسمى قاطع الزاب ولواء الشيشاني وفرقة نهاوند)، واضاف ان (المتهمين صادرة بحقهم اوامر قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب، وجرت عمليات القبض والتحري بمناطق متفرقة من محافظة نينوى واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية). واطاح جهاز الأمن الوطني، بخمسة متهمين بتجارة ونقل المخدرات في ثلاث محافظات. واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (إستكمالاً لجهود مفارز الجهاز في ملاحقة تجار وناقلي المواد المخدرة، واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة بشأن هدف حيوي يقوم بتجارة وتوزيع المخدرات في محافظة بابل، القت المفارز القبض عليهم وضبطت نحو كمية من المواد المخدرة ،فضلاً عن ألف حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ مختلفة)، مؤكدا ان (المفارز في محافظة ذي قار تمكنت من القبض على 3 متهمين بتجارة ونقل المخدرات صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية،وكذلك الاطاحة بمتهم بتجارة وترويج المخدرات في بغداد). وفي كركوك ، اطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بثماني دواعش عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية لداعش. واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى انه (بعمليات منفصلة استندت الدقة بالتنفيذ ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من إلقاء القبض على 8 دواعش بمناطق متفرقة من المحافظة).

تحقيقات أولية

وأضاف أن (المطلوبين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية أنهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش وقيام أحدهم بنقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات داعش، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة).