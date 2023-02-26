العراق والإتحاد الدولي يناقشان إتفاقية تسهيل عبور البضائع

بغداد – خلود محمد

افصح وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، عن سعي حكومي لزيادة التبادل التجاري مع اتحاد النقل البري الدولي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي بحث الأمين العام لإتحاد النقل البري الدولي، أمبيرتو دي بريتو، تفعيل اتفاقية التير، على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا في جنيف)، واشارالى (تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في العراق بنظام التير، والوصول الى اتفاق بشأن مرور البضائع بين العراق واتحاد النقل البري الدولي)، موضحاً ان (انها تشكّل خطوة مهمة لتعزيز مكانة العراق كشريك تجاري استراتيجي، لخلق ممرات نقل تجارية اكثر فاعلية في المحيط الإقليمي والعالمي)، واضاف ان (العراق يسعى لزيادة التبادل التجاري وتوطيد العلاقات بين العراق والمنظمات الأممية في مجال النقل، وتفعيل اتفاقية التير التي تدعم تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكالاتهم عبر حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية، بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة، والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية، ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية)، مبيناً ان (الوزارة تسعى الى دعم الإقتصاد وتوسيع التبادل التجاري مع الدول، وذلك بتطوير قطاع النقل البري بشكل مستدام ومتكامل)، ولفت الى (بذل جهود حثيثة لتفعيل الإتفاقية التي اقرّها البرلمان عام 2016 لتمكين دخول آلاف شحنات بضائع الى العراق، والاستفادة من عائدات رسوم التير والترانزيت والـ جي بي اس)، مؤكداً ان (نظام تي اي ار، دوره تعميم الإجراءات على الحدود، للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله الكمارك وشركات النقل والخدمات اللوجستية، و تقليل فترات الانتظار على الحدود بما يخدم توفير المال والوقت).