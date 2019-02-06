العراق والأردن يوقّعان إتفاقية تعاون شبابي ورياضي

بغداد – قصي حسن

وقع العراق والاردن امس الاربعاء اتفاقية تعاون في المجالين الشبابي والرياضة بهدف تعزيز اواصر التعاون بين البلدين، ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، وعن الجانب الاردني وزير الثقافة والشباب محمد سليمان ابو رمان. وقال رياض لـ(الزمان)، ان الاتفاقية ستنعكس ايجابا على القطاع الشبابي، مبينا ان العراق يفتح ذراعيها الى اخوانه من اجل تعزيز اواصر التعاون التي ستعود بالنفع والخير على البلدين. وسيتم خلال الاتفاقية تبادل الخبرات واعادة العمل في مختلف الانشطة الرياضية والشبابية والفنية والثقافية، والتي ستكون منهاجنا للسنوات المقبلة. من جانبه اكد ابو رمان لـ(الزمان)، ان اتفاقية التعاون مع العراق ستشكل نقلة نوعية وتعزز التعاون في قطاعات الرياضة والشباب، وان 2019 سيكون عام التبادل الشبابي مع اشقائنا، ولدى الاردن رؤية ستراتيجية تجاه اخوانه وستتعزز مستقبلا، ونحن متفائلون جدا في احداث قفزة كبيرة في العلاقات بين العراق والاردن، ولاسيما في قطاعات الرياضة والاتحادات والاندية والشباب.