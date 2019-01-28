إرتفاع إنتاجية مصافي الجنوب إلى 210 ألف برميل يومياً

العراق والأردن يوقعان إتفاقية مد أنبوب نفطي للعقبة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وقع العراق والاردن اتفاقية مشروع مد الانبوب النفطي الى العقبة وعرضه امام مجلس الوزراء للشروع بتنفيذه قريبا . وقال نائب رئيس الوزراء الاردني رجائي المعشر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية فؤاد حسين ان (الجانبين العراقي والاردني وقعا اتفاقية مشروع مد الانبوب النفطي من العراق الى العقبة)، مبينا ان (مجلس الوزراء الاردني اقر هذه الاتفاقية ومعروضة الان امام انظار مجلس الوزراء العراقي)، واضاف المعشر ان (العراق يقوم حاليا بدراسة المشروع بشكل كامل ومن بعد ذلك سيتم التوقيع من الجانبين على المشروع لتنفيذه قريبا). ووصل الوفد الاردني برئاسة المعشر قبل ايام الى بغداد وضم وزراء المياه والري والنقل والمالية والصناعة والتجارة والتموين و الطاقة والثروة المعدنية والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات و الزراعة و البيئة بالاضافة الى محافظ البنك المركزي الاردني وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومساعد الامين العام للشؤون الفنية لاجراء المباحثات مع الجانب العراقي ومناقشة اطر التعاون المستقبلي بين البلدين ووضع جداول زمنية لادخال الفقرات التي تم الاتفاق عليها في المباحثات التي سبق ان اجريت مع العاهل الاردني ورئيس الوزراء لتدخل حيز التنفيذ الفعلي.ومن بين هذه الاتفاقيات فتح المعابر الحدودية العراقية الاردنية امام حركة النقل ومنح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة والتي مقصدها النهائي العراق خصما مقدارة 75 بالمئة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة وانشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود العراقية الاردنية والاتفاق على الربط الكهربائي الاردني العراقي من خلال شبكة الربط والاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لانبوب النفط العراقي الاردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة الى العقبة وغيرها من الاتفاقات. حيث التقى وزير النفط ثامر الغضبان بنظيرته الاردنية هالة زواتي في بغداد وبحثا التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز والكهرباء وايضا تزويد الاردن بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها بعد استحصال موافقة حكومة البلدين وكذلك مشروع مد انبوب التصديـــر الرميلة – العقبة فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بالاضافة الى مواضيع تشمل افاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة ، كما طرح وزير الزراعة الاردني ابراهيم الشحاحدة على نظيره العراقي صالح الحسني توسيع التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات المشتركة. الى ذلك اعلنت وزارة النفط عن ارتفاع الطاقة الانتاجية لمصافي الجنوب الى 210 الف برميل باليوم. وقالت الوزارة في بيان امس ان (الملاكات النفطية في مصافي الجنوب وشركة المشاريع النفطية والجهات الساندة لها تمكنت من انجاز وحدة انتاجية بطاقة70 الف برميل باليوم)، واضاف انه (بذلك ترتفع الطاقة الانتاجية للمصفى الى210 الف برميل يوميا)، واوضح البيان ان (العمل جار لاضافة وحدة رابعة للمصفى للوصول الى طاقة انتاجية300 الف برميل باليوم)، وتابع ان (شركة المصافي ستكون اكبر شركة لتكرير المشتقات النفطية في البلاد لتامين الاستهلاك المحلي بالاضافة الى وجود وحدات مطورة وحديثة لانتاج البنزين والغاز السائل).