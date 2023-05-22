القبض على متهمين بدكة عشائرية ومشاجرة في الراشدية وحي اور

العراق والأردن يصوغان إتفاقية جديدة تسهّل منح التأشيرة وتلغي الكفيل

بغداد – قصي منذر

اتفق وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،ونظيره الاردني مازِن الفرّاية الذي اختتم زيارته إلى بغداد امس ، على تسهيل منح تأشيرة دخول البلدين والغاء شرط الكفيل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه ( في اطار العلاقات الاخوية التي تربط البلدين ورغبتهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على اساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة، اختتم الفراية والوفد المرافق له زيارته الى بغداد ، التي اتفق خلالها على منح تأشيرة الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحدة أومتعددة لستة أشهر أو متعددة لمدة عام من تاريخ تقديمها، على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك، كما تم الإتفاق على أن يتم توجيه كتب بهذا الخصوص لسفارتي البلدين)، واشار الى (الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة، واستبدال مبلغ التامينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته مليون دينار بوجود تذكرة عودة للشخص المتقدم بهذا الطلب، فضلا عن إلغاء إشارة منع الدخول الموضوعة على المواطنيين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والإكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة)، واكد الوزيران (منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد إستكمال طالب الإقامة كافة الوثائق المتعلقة بذلك ، حيث وعد الشمري بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقي الشاحنات وسيارات النقليات الأردنيين ودراسة إمكانية تصويب اوضاع العراقيين الذين دخلوا ألاراضي الأردنية عام 2014 نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك المدة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها). الى ذلك ، القت مفارز الشرطة الاتحادية ،القبض على 5 متهمين لتنفيذهم دكة عشائرية في بغداد . وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة الدكة العشائرية في منطقة الراشدية ببغداد)، واضاف ان (المتهمين يستقلون مركبة نوع لكزز صالون وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف،حيث تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم). ودعت وزارة الداخلية ،المتخاصمين الى جعل القضاء هو الفيصل في حسم النزاعات. وقالت في بيان تابعته (الزمان) امس انها (القت القبض على اشخاص متهمين باطلاق النار وترويع الاهالي في منطقة حي اور ببغداد)، ودعا البيان (المتخاصمين الى جعل القضاء هو الفيصل في حسم نزاعاتهم عبر تسجيل دعاوى اصولية في مراكز الشرطة المحلية). وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق ، باندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى تبادل لإطلاق النار شرقي بغداد.وأبلغ المصدر أن (مشاجرة بين أشخاص على قطعة أرض يعتقد أنها تعود لاحد دواوين الاوقاف، تطورت الى تبادل اطلاق النار بوجود القوات الامنية ضمن منطقة حي اور ببغداد).