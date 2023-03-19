رئيسا البرلمان والقضاء يبحثان مع شمخاني العلاقات الثنائية

العراق وإيران يوقّعان محضراً مشتركاً للتعاون الأمني

بغداد – ابتهال العربي

وقع العراق وايران ، محضرا أمنيا مشتركا يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها)، وجدد السوداني (موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار)، مؤكدا (رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة الوطنية)، وتابع البيان ان (اللقاء استعرض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين ايران والسعودية، وأكد السوداني ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة)، من جانبه ، اعرب شمخاني عن شكره (للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس إبراهيم رئيسي إليه، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين). ووقع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونظيره الايراني ،المحضر الامني المشترك بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعرجي استقبل، شمخاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق،حيث استعرض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث أهمية حلِّ المشكلات التي تعترض أمن الحدود، فضلاً عن بحث سبل تمتين العلاقات بين بغداد وطهران، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين)،وأكد الأعرجي (ترحيب العراق بعودة العلاقات بين السعودية وايران)، واشار الى انها (تطور مهم يصب في مصلحة المنطقة)،واعرب عن أمله أن (تشهد المنطقة المزيد من التفاهمات الإيجابية التي تخدم أمنها واستقرارها)، وتابع ان (السوداني مهتم جدا بتطوير العلاقات مع ايران إلى آفاق أوسع، ويعدها دليلاً على النوايا الصادقة للبلدين)، من جانبه أكد شمخاني أن (العراق وايران تمكنا من إقامة علاقات ودية وهي في تطور مستمر)، واشار الى (تأكيدات القيادة الإيرانية منصبة على تطوير العلاقات مع العراق، وعلى جميع المستويات). في غضون ذلك ، بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني ، الاجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان وشمخاني، بحثا اخر الاجراءات القضائية الخاصة باللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة المطار التي اسفرت عن استشهاد قادة النصر ورفاقهم). وفي تطور ، ناقش رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، مع شمخاني العلاقات الثنائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، وآفاق التعاون المشترك).