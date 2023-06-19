العراق وإيران في نهائي غرب آسيا وتجريبية ثانية للوطني بجبل طارق

الناصرية- باسم الركابي

وضع الأولمبي العراقي حدا لتطلعات نظيرة العماني وحقق فوزا صعبا بالنيران الصديقة لكنه حقق الاهم بالانتقال لخوض المباراة النهائية للمنتخبات الأولمبية لغرب اسيا التي تختتم اليوم الثلاثاء في ملعب المدينةبمواجهة إيران عند التاسعة والنصف مساءا.

تاهل الأولمبي

وحسم الأولمبي المهمة في اللقاء الذي جرى امس الاول الاحد بحضور جماهيري الاكبر بين عموم مباريات البطولة التي جرت ببغداد وكربلاء ماساعد لاعبي الفريق في تحقيق النتيجة والصعود لنهائي البطولة والصراع على اللقب قبل ان يودع منتخب عمان البطولة ومعه الاردن.

وبدأ الأولمبي المباراة بضغط هجومي مكثف املا في احراز هدف مبكر من فرصتين خطرتين انقذهما الحارس منحت الفريق الافضلية لبعض الوقت لكن السيطرة دانت لمنتخب عمان الذي وقف ندا وتحكم بالكرة ونقلها بدقة واندفع لاعبوة سعيا للتسجيل لإدراك التعادل من كرات قريبةاكثر من مرة بسبب تكرار اخطاء الدفاع ومعهم الحارس كمين سعد نقطة ضعف الأولمبي وبات الفريق بحاجة الى حارس افضل يجيد الخروج وتوقيت الكرات قبل ان ينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف .

الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تبادل للهجمات ومن كرة ركنيةسددها منتظر محمد لتهز الشباك العمانية بالنيران الصديقة بعدما فشل المدافع ناصرالرواحي ابعاد الكرة د53.

وانقذ الدفاع اخطر فرص عمان والمباراة بمحاولتين قبل ابعاد الكرة من على خط المرمى د65 وحاول الفريق ادراك التعادل وانتقل للهجوم وغلب الاداء التكتيكي للفريق الأكثر تنظيما مع عودةلاعبي الأولمبي للدفاع عن الهدف وسط اخطاء دفاعية وبنقل الكرة وعكست المباراة اكثر من هفوة في الدفاع والوسط ونقل الكرة بتثاقل وعلى شنيشل مراجعة الامور بدقة طالما الفوز يغطي على الاخطاء باختصار لم يصل الأولمبي إلى المستوى المنتظر منه ولانه سيكون امام مهمة صعبة وسيلعب الفريق تحت ضغطي النتيجة والجمهور مايتطلب خوضها بصفوف نشيطة من قبل لاعبي الفريق المطالبين اللعب بحذر من اجل تحقيق الفوز واللقب امام رغبة ايران بقلب الطاولة و خطف الفوز و اللقب الثاني ومتوقع ان يواجه اصعب منافس ولان الجمهور يريد الاستمتاع بالأداء والنتيجة والاحتفال باللقب الاول في ظل ظروف اللعب وكان المنتخب قد وصل بتصدر المجموعة الاولى بتعادل مع الاردن بهدفين والفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة قبل تخطي عقبة عمان الغير سهلة التي قدمت مشاركة متكاملة بغض النظر عن خروجها لكنها فعلت اكثر من شيء لكن هذا حال كرة القدم تقيم بالنتائج لكنها تستحق التحية عندما ظهرت بمستوى ثابت في جميع مبارياتها وكادت ان تتدارك التحدي الحقيقي امام العراق بعد مستوى واضح وهددت باكثر من فرصة .

تاهل إيران

وجاء تاهل منتخب ايران لنهائي البطولة اثر فوزةوعبور الأردن بفارق الضربات الترجيحة بنتيجة (4_3) بعد انتهاء المباراة بتعادلهما بدون اهداف لتحصد تذكرة التأهل للنهائي و التطلع للقب الثاني وكانت قد تصدرت المجموعة الثانية بالفوز على سوريا بثلاثة أهداف لواحد وتعادلت مع فلسطين بهدف وقدم الاثنين اداء متوازن وبادراسويةللهجوم لكن دون جدوى بعدما ظهر التفكير بالنتيجة واضحا وغلب الحذر على اللاعبين امام حسم المواجهة وانهاء الامور بافضل طريقة وكل منهما كان يمني النفس في انهاء المهمة خلال الوقت المحدد لكن مساعيهما فشلت في الوصول لهدف المباراة قبل اللجوء لركلات الجزاء بعد أن ظلت شباكهما نظيفة طيلة 90 دقيقة ومن ثم الذهاب مباشرة لضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق الإيراني صاحب لقب اول بطولة2015 جرت في قطر عندما تمكن من الفوز في نهائي البطولة على سوريا بهدفين لواحد قبل ان تخرج الأردن بارادتها بعد اخفاق لاعبين في تنفيذ ضربتي الحظ الذي تخلى عن الفريق الذي كان قد بلغ الدور المذكور بالفوز المثير على الإمارات بهدفين لواحد سجلهما في اخر تسع دقائق من الوقت الذي لم يسعفها امام إيران بعدما سعت للانتصار قبل أن تخرج بالركلات الترجيحية واجد ان منتخب الأردن قدم مستويات جيدة ويمتلك مجموعة لاعبين يتمتعون بالسرعة والقوة والمهارات متوقع سيدعمون المنتخب الاول وهذا أمر مهم يحسب للمدرب و اللاعبين واتحاد اللعبة الاردني.

تقدم إيران

كما تعد إيران إحدى الدول المتقدمة كرويا على مستوى آسيا واسست للاحتراف من وقت وتمتلك فريقا متكاملا يتطلع لخطف اللقب بعد تمكنت من الـــــفوز على سوريا بثلاثة أهداف لواحد وتــــــعادلت مع فلسطين بهدف ثم انتـــــــقلت للنهائي على حساب الأردن وتدين بالفوز لكل من سجل ركلة ترجيح حاسمة.

سجل البطولات

البطولة الاولى جرت في عام2015 في قطر وشاركت فيها عشرة منتخبات(قطر،اليمن، الأردن ،فلسطين ،ايران، السعودية،البحرين، سوريا،الامارات،عـــــمان) وأحرز منتخب ايران اللقب بعد فوزة في المباراة النـــــــهائية على ســــوريا بهـــــــدفين لواحد

والثانية اقيمت عام2021 في السعودية بمشاركة عشرة منتخبات

(الاردن،اليمن ،عمان ،،الكويت ،العراق، فلسطين ،الامارات، لبنان،السعودية، سوريا البحرين)

وتمكن المنتخب الأردني من احراز اللـــــــقب بالفوز على البلد المنظم بثلاثة أهداف دون رد.

واقيمت البطولة الثالثة 2022 في السعودية بمشاركة ستة منتخبات(قطر،عمان ،لبنان،السعودية،سوريا،البحرين)

وحققت السعودية اللــــــقب اثر فوزها في النهائي على قطر بــــثلاثة اهـــــداف لواحـــــد .

المنتخب الوطني

عاود المنتخب الوطني منذصباح الأحد إجراء تدريباته في مدينةِ خيريز الاسبانيةحيث احتضنت مراكز التدريب في مقرر اقامة وفد المنتخب الوطني التدريبات الصباحية والتي شارك فيها جميع لاعبي المنتخب الوطني باستثناء كيفن يعقوب لمراجعته مركز الطب الرياضيّ في مقرّ الإقامة بعد تعرضه لإصابة في مباراة كولومبيا على مستوى الركبة بينما تدرب بشكل انفرادي كل من زيدان اقبال وعلي فائز مع تدريباتٍ خفيفة لدقائق معدودةلأسامة رشيد الذي أصيب هو الآخر في مباراةِ كولومبيا.

وواصل َ المنتخب الوطني تدريباته تحضيراً لمواجهة نادي ليـنكولن ريد ايمبيس من جبل طارق اليـــــــــوم الثلاثاء في ملاعب التــــــدريبِ الخاصة بمقر الإقامة في اختتام المعسكر التدريبي اليوم على صعيدٍ متصل غادر اللاعب زيدان إقبال و كل من كيفن يعقـــــــوب وأســـــــامة رشيد وفد المنــــــــتخب الوطني وذلك بعد التفاوض مع الجـــــــهاز الفنيّ وادارة الوفد لغــــــــرض اكمال إجراءات علاجهم وكان المنتـــــــخب الوطني خســــــر مباراتة التجريبية امام كولومبيا الجمــــعة الماضية التي جمعتهما في ملعب فالنسيا بهدف وجاءت ضمن تحضــــــــيرات الوطني للمشـــــــاركة ببطولة امام آسيا التي ستقام مطلع العــــام المقبل في قطر.