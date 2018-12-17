العراق محور المنطقة – جاسم مراد

زيارات رئيسي الجمهورية والبرلمان لدول المنطقة ، عنصرا ايجابيا باتجاه توطيد العلاقات من جهة ، وحلحلة الازمات بين دولها من الجهة الاخرى ، فبالرغم من تشابك وجهات النظر والمصالح في الداخل العراقي، إلا إن العراق يبقى دولة محورية في المنطقة ، له من التأثير مايجعله قادرا لطرح الافكار والحلول الوسطية التي من الممكن أن تكون مقبولة لو ارادت الاطراف المتناقضة والمختلفة تجنب التصعيد والرهان على مسبب الازمات .

لقد كان العراق عبر الزمن الحديث ، ركنا اساسيا في اجتذاب محيطه العربي ، وفاعلا في صياغة ادوات التأثير ، ولكن السياسات المراهقة والعبثية وتدخلات المحيط افقدته قدرته المميزة عربيا ودوليا ، وكانت سلطات المحاصصة والمناكفات السياسية على المواقع والمصالح من ابرز مخاطر التأثير على العراق داخليا وخارجيا . في ضوء التجاذبات السياسية والمكانية في المحيط العربي ، يصبح العراق اكثر الدول مقبولية في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية المتخاصمة ، وبين بعضها وايران ، كونه يحتل موقفا وسطيا ، وموقعا استراتيجيا ، وان طروحاته لاتغيظ احدا .

ومن الممكن ان تكون زيارة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وكذلك رئيس مجلس النواب الحلبوسي لدول الخليج العربي وايران قد تناولت الكثير من القضايا، التي تخص العلاقات العراقية الخليجية وعمليات الاستثمار والمشاريع الاقتصادية المشتركة ، والعلاقات الايرانية العراقية ، والخليجية الايرانية ، وبما إن العراق تربطه علاقات وطيدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ، فأنه الاوضح في الاجابة على التساؤلات الخليجية حول الرؤية الايرانية لتلك العلاقات ، وامكانية تفكيك بعضها ، إذا مااحسنت النية بضرورات التواصل . العراق إذا ماقدرت القوى الحاكمة في السلطة تأثيره المحوري في عموم المنطقة، فأنه حتما سيكون خلاقا في اجتذاب المنظومة المحيطة به ، وهذا الامر يتطلب عاملان اساسيان ، وهما تجذير انتماءه العروبي ، وعمقه الوطني الاسلامي الانساني ، وبذلك سيكون فاعلا في المحطات الاخرى .

إن اي دولة في هذا العالم المتشابك ، لايمكنها أن تكون مؤثرة ، إذا لم تحصن داخلها وتبني دولة مؤسساتية قوية محكومة بالقوانين المحمية بالسلطة القوية .

والعراق مع الاسف الشديد تتجاذبه صراعات السلطويين وطموحات المذهبيين والعرقيين ، وإذا لم تنهض السلطة الجديدة بمهامها الوطنية وتزيح ولو نسبيا عوامل الالتفاف عليها من تلك الاطراف ، فأن كل ادوارها وتحركاتها تبقى في سياق المجاملات التي لاقيمة لها . إن الملاحظ في الساحة العراقية ، إن حركة الجماهير اكثر اهتماما بضرورات بناء الدولة ، وابعاد الهوامش المكبلة لها ، من الاطراف والقوى الحاكمة ، لو تحققت حكومة تستجيب لطموحات ومطالب وهواجس الناس ، لتحقق الفعل الوطني الحقيقي في كافة المجالات ، وإذا ظلت هذه الحكومة وإي حكومة اخرى رهينة للطوائف وسياسات المحاصصة ، فانها يقينا ستحمل البلاد والناس اعباءا مضافة من تراكمات الوجع ، وستبقى دولة العراق مهمشة بين الدول يستمعون اليها ولايأخذون برئيها..