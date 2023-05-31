العراق في ورشة الإتحاد الآسيوي الكروية النسوية لعام 2023

بغداد- الزمان

شارك المديرُ الفنيّ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم وسام نجيب اصليوه وكل من المدربين سامر سعد وثائر كاظم، في ورشةِ العمل الخاصّة بجميع المدراء الفنيين ومدربي الكرة النسويّة في القارة الآسيويّة لعام 2023.وتمحورت ورشةُ العمل حول تطوير فرق أندية الكرة النسويّة والمُدربين واللاعبات من خلال وضع الاستراتيجيّاتِ المتقدمة لتطوير اللعبة والتي تتضمن المحاورَ أعلاه. كما تمّ التطرق إلى التجربةِ السويديّة وما لها من تطويرِ هذه الفئة. كذلك أجمع المشاركون على أهميةِ التحليل وجمع التقارير الفنيّة.وأعرب المنظمون عن أن الكرةَ النسويّة في السنوات الأخيرة بدأت تأخذُ حيزاً كبيراً من الاهتمامِ في عالم كرةِ القدم، حيث يفترض أن يتمّ دعمها والارتقاء بتفاصيلها.