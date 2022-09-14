منجز متميّز جديد لعلي عبد النبي

العراق في صدارة المشهد المسرحي العربي في القاهرة

الناصرية – باسم الركابي

اتاح لنا الانجازالمسرحي الكبير والجديد والحدث الاستثنائي الوقوف على التجربة المتيمزة لابن العراق والناصرية الكاتب المسرحي علي عبدالنبي الزيدي بالفوز بجائزة مهرجان القاهرة الدولي مؤخرا بنصه المسرحي من بين222 نصا قدمت لإدارة المهرجان. ومعها تتواصل رحلة عبد النبي في فضاء الوطن العربي في نصوص تعتمد اللغة المقبولة ويزداد معها عبد النبي تالقا عبر مواصلة رحلته الشاقة ومدادها الثقافي ويحمل معها الهم الإنساني والوطني وعكسهما وترسيخهما دونما تردد تناغما مع ضجيج وصخب الشارع في تجربة مسرحية وثقافية تكبر وتتسع وتترسخ في الذاكرة وامتداد طبيعي لثقافة أصيلة وموغلة في القدم ومسرح يحافظ على ارث وتاريخ مدينة الحرف الاول الزقورة واور والناصرية التي اوقدت شموع الفرح لابنها البار ابتهاجا وفرحا بمنجزه الجديد ويتوج و يترك بصماته من مسابقة مسرحية عربية لاخرى والهدف تقديم نصوص مسرحية هادفة.

(الزمان) تواصل مواكبة الأحداث المتميزة قبل ان تشيد بالإنجاز الذي تحقق وحققه عبد النبي الذي استهل الحديث عن المشاركة والمنجز(حصل نص مسرحية (الملائكة ايضا يخرجون ليلا على باب الله) على الجائزة الاولى في مسابقة التاليف المسرحي للنصوص التجريبية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي..

مشاركة واسعة

وقد شارك في هذه المسابقة 222 كاتبا مسرحيا عربيا وبمشاركة واسعة لمختلف البلدان العربية. وهي تتويج للثقافة العراقية.. هذا النص ينطلق من مقولة تبنيتها انا تشير أن (السعادة ان لا تكتشف الحقيقة) فيحاول النص ان يجرب في بنية المشكلات الاجتماعية بطريقته الخاصة).مضيفا (النص المسرحي الذي اكتبه خارج من معطف الواقع العراقي بكل همومه واوجاعه واحلامه، وهو يشير بدقة لتفاصيل فيها الكثير من الغرابة بسبب الواقع الذي اعيش فيه، اضافة للكتابة الاحترافية التي تجاوزت الثلاثين عاما.. التي اضافت لي مناخات تختلف عن فعل الكتابة التي يمارسها الكتاب العرب.. لذلك اجد هذه الخصوصية في مستوي الافكار التي اطرحها في نصوصي اضافة الى شكل الكتابة المتقن الذي يتعلق بالصنعة مع وجود خيال يلتقط ما يحدث من احداث يومية مهمة).

وقال رئيس فرع ذي قار بالاتحاد العالم للأدباء والكتاب علي شيال(بفخر واعتزاز نثمن الفوز الكبير للكاتب المسرحي علي عبد النبي في تحقيق إنجازا جديدافي مسيرته المسرحية ويمتلك ثقلا على مستوى العراق والوطن العربي بفضل عطائه الثر واخرها الفوز بجائزة مسابقة مهرجان القاهرة بنص مسرحي من بين 222 نصا قدمت للمسابقة ليتوج بها عبد النبي وهي ليست المرة الأولى التي يفوز فيها فقد حصل على عشرات الجوائز حيث مسابقة الاردن(ميت مات) التي حصلت على افضل عمل وافضل ممثل ، كما يعد عبد النبي من أهم كتاب المسرح ولديه مجموعة كتب في المسرح والرواية ترجمت إلى اللغات الإنكليزية والفارسية والتركية والكردية كما لديه العديد من المشاريع المسرحيةعلى مستوى العراق والوطن العربي).

وعلق الأكاديمي والكاتب والمسرحي ياسر البراك قائلا(لاشك أن فوز الكاتب المسرحي علي عبد النبي الزيدي يؤكد حقيقة مهمة مفادها صدارة المسرح العراقي في المشهد المسرحي العربي ، فضلاً عن تميز الكاتب المسرحي العراقي الذي يختلف عن بقية الكتاب العرب لجهة عمق التجربة الإنسانية التي عاشها على مدى العقود الماضية والتي تتسم بالدراماتيكية الإستثنائية التي تمنح الكاتب المسرحي أمكانية الكتابة غير التقليدية بسبب الأحداث الإستثنائية التي عاشها المجتمع العراقي ، وما يميز كتابات الزيدي هو معالجته للواقع عبر العناصر الغرائبية التي تهدف الى تقديم نصوص صادمة مهمتها إثارة الجدل لدى الجمهور ، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه يكتب نصوصاً قريبة على الخشبة لأنه مارس الفعل الميداني ممثلاً وكاتباً ومؤخراً دراماتورجاً في الأعمال المسرحية التي تنطلق من الناصرية الى فضاءات المسرح العراقي والعربي .إن ما حققه الزيدي يثبت لنا بالدليل القاطع علو كعب مسرح الهامش لجهة التميز الإبداعي الذي يختلف به عن بقية المسارح الأخرى التي مارست إحتكاراً إبداعياً عبر سلطة الجغرافيا التي تحتمها سلطة المؤسسة المسرحية) .

وخاطب الأكاديمي حامد الشطري علي الزيدي في رسالة مؤثرة قائلا( لانك تكتب الوجع العراقي ..فلغتك الموشومة بالاحساس ..والحزن السومري..ترتقي بدلالاتها الانسانية..لانك تحاكي الانسان اليومي..كزاهد او متصوف كما كان ايلوار واراغون..فقضيتك اممية..لذلك كل فناني العالم يدركون المغزى..لغتك ..موضوعك نصك .نزيف انساني متدفق موشوم ومطرز برقي الاحساس لاحترام الذات البشرية..هذه الكونية والشمولية التي تختزنها نصوصك..حتى وان كانت بلهجة الجنوب المحملة بالغناء والسحر والامتداد والبدء والطوفان..فثمة مشتركات في افق الابداع ..لذلك ترصدها ثقافة ووعي المخرجين لانها تفضي باسرار الانسان والشعوب الباحثة عن الحرية التي تعاني من الاضطهاد والاستعمار الذهني..عوالمك السومرية وادواتك انهار الروح الممتدة من الجنوب الى الجنوب..رؤياك بسحرها وواقعيتها وثقافتها تهزم الخرائط والحدود..وتعبر الحواجز والبحار والمحيطات تنقب عن انسان في روحة صرخة ..يطلقها من خلالك ..فيلتقطها الافق.. دمت للناصرية رمزا… عنوان التميز والإبداع،أسلوب درامي).

وقال الباحث والمترجم امير دوشي(يمثل فور علي عبد النبي الزيدي تتويج لمسرة ابداعية متفردة في الكاتبة الدرامية . فقد اتخذ من الموضوع والحدث العراقي ثيمة مركزية في اعماله عبر معالجات سردية ذات افاق تسبر الواقع وماوارءة : .الحدث المحلي هو عنوان التميز والابداع ان افلح المبدع بالغوص فيه بعيدا عن قشرة الواقع الرخوة والذهاب بعيدا نحو جوهر المشكل الاني..”الأماكن الأكثر سخونة في الجحيم مخصصة لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في أوقات الأزمات الأخلاقية الكبيرة.”هكذا يحذردانتي وهكذا انحاز الزيدي نحو المصير الفاجع للفرد العراقي مابعد 2003 ونجح في رسم الصورة التراجدية الدموية باسلوب درامي آسر).