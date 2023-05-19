العراق في زمن اليوم العالمي لحرية الصحافة – عصام الياسري

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يحتفل بالذكرى السنوية لإعلان “ويندهوك” في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/ مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في (ويندهوك) في الثالث من أيار/ مايو عام 1991.

وكان قد خرج بالإعلان التاريخي لتطوير صحافة حرة ومستقلة وتعددية. وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حرية التقصي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة، من جهة أخرى، تحظى بذات القدر من الأهمية. وقد أقيمت هذا العام 2023، سلسلة من الاحتفالات في جميع أنحاء العالم لإحياء الذكرى الثلاثين ليوم العالمي لحرية الصحافة.

إن يوم 3 أيار/ مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما وأنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

حرية الصحافة

وإنها فرصة: لمتابعة التزام الدول بأخلاقيات المهنة وضمان المبادئ الأساسية لحرية الصحافة. أيضا تقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم وإلى أي مدى تم تحقيق الأهداف الأساسية لحرية الصحافة والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات وضمان استقلالها. بالإضافة إلى تكريم الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجباتهم، أو تعرضوا للطرد من وظائفهم أو القمع والاعتقال. السؤال: ما هي الصورة التي عكسها إعلان “ويندهوك” على حال حرية الصحافة في العراق؟

صدر مؤخرا عن إحدى المنظمات العالمية المختصة بالشأن الإعلامي، تقرير، حول حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. من بين 168 دولة شملها الاستطلاع، يحتل العراق المرتبة 148. وأن أحد أسباب الأداء الضعيف، سقوط عدد كبير كبير من الصحفيين على يد الجيش الأمريكي وميليشيات الاحزااب وعناصر داعش، فيما انتهى أمرهم دون أن يكون هناك تحقيق مناسب في الحوادث.

يعمل الصحفيون في العراق في بيئة مسيسة للغاية، حيث ينظر إلى وسائل الإعلام في المقام الأول على أنها أدوات في المنافسة السياسية. في جميع أنحاء البلاد، يتعرضون للهجوم أو الاعتقال أو الترهيب من قبل الميليشيات الموالية للحكومة. وتمر جرائم قتل الصحفيين بلا عقاب، وإذا تم إجراء التحقيقات، فإنها لا تؤدي إلى أي نتيجة. ويجب على أي شخص يبحث في شأن الفساد أو الاختلاس، على سبيل المثال، أن يتوقع تهديدات خطيرة. وخلال الاحتجاجات التي تم قمعها بعنف في صيف عام 2018 و2019، تم إغلاق الإنترنت. فيما ينص قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تمريره في البرلمان مؤخرا على عقوبات سجن قاسية. ويعرف القانون تلك الجرائم بشكل غامض ضد سلامة ومصالح الدولة من خلال النشر عبر الإنترنت وغيره من وسائل الإعلام المختلفة.

وفيما تنتشر المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة عبر الانترنت وخارجها اصبح الحصول على المعلومات امرا معقدا، مما يؤثر بشل

وفي إقليم كردستان شمال العراق: لا يكاد وجود أي تقرير مستقل على الرغم من العدد المتزايد لوسائل الإعلام. وتشير الوقائع والأحداث إلى أن الإصلاحات السياسية والقانونية الأساسية لتطوير صحافة حرة لاتزال غير متوفرة.

هيئات مستقلة

وأن عدد قليل فقط من حوالي 850 وسيلة إعلامية مسجلة رسميا، تحاول تقديم نفسها كهيئات مستقلة. فيما تخضع معظم الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية بشكل مباشر أو غير مباشر للنفوذ السياسي والمالي للأحزاب الحاكمة في الإقليم، حالها حال المحافظات ذات الأغلبية الشيعية والسنية. وفيما تتعرض “حرية الصحافة” إلى ضغوط سياسية غير قانونية، فأن العديد من الصحفيين من مختلف المحافظات تدرج اسمائهم في قوائم المطلوبين، فقط لممارسة حقهم الطبيعي للتعبير وإبداء الرأي في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي.