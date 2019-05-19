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العراق فندق كبير – مازن صاحب

لست متخصصا بالنقد الفني، ولا اريد الخوض فيه، لكن البناء الدرامي لمسلسل” الفندق” يثير الكثير من الشجون ويجعل البعض يحاول نكران الواقع الذي انتهى المجتمع العراقي اليـــــــوم، نعم الدعارة مهـــــــنة موجودة من قديم الزمان، ونمــــوذج الخروج عن العرف العام متعارف عليه ولكن السؤال الذي يطرح ونحن نتابع هذا المسلسل الذي جعل العراق كله بين زوايا جدران هذا ” الفندق” هل المفترض ان نلعن الظلام ام نبحث فرضيات حلول مجتمعية، وهذا يتطلب القول:

أولا: تفترض جميع خطوط العمل الدرامي اما الخروج من” قاع المدينة ” او الانحدار اليها، فمن ذلك الذي يمكن ان يجذب على الأقل أولئك الهابطين اليها مثل شخصية “الصـــــحفي – مدير الفندق” الى سطح التأثير الفعلي للتغيير المفترض ان تكون مهـــــــمة المثـــــــقف، ربما هناك تضحية مادية او حتى حــــــياته، لكن بقاء نموذج المثقف العراقي بمثل هذه السلبية الفجة، تنهي بارقة الامل التي لابد من تكرار التبشير بها، وحث التكوين النوعي للراي العام على ان التغيير مقبلا وليس مستحيلا.

ثانيا : لم تظهر المسؤولية العامة للدولة في إدارة احداث المسلسل واكتفت بالإشارة الى سلبيات الواقع المجتمعي كنتاج لمفاسد المحاصصة اللعينة، لكن كيف يمكن توصيف مسؤولية المواطن؟؟، هل الهروب نحو الامام والانغماس في عالم الجريمة هو الحل ؟؟، الذي ربما يفسر بانه نموذج للترويج لها، كون اظهار المجرم في حروب النفوذ على الأرض في توزيع المخدرات او تسيير اعمال الدعارة والشحاذة لابد وان تقرن بمشاهد اخراجية ، تبرز الأثر السلبي المباشر على المجتمع كله ، لست من دعاة المشاهد الساخنة ، لكن فن الإخراج يتطلب فضح هذه السلبية ، ويثير تقزز المشاهد منها ، ليس اعتبارها النموذج الذي يمكن ان يلجأ اليه العاطل عن العمل او الذي لا يجد العلاج لمرض امه، فالتبرير هنا يفسر بالضد من الرسالة التي تنقل للمتلقي، وليس العكس.

ثالثا: ربما علينا الانتظار، لنشهد سقوط “أبو الطوبة” الحامي للجريمة، او نوثق حقيقة مفاسد المحاصصة في تجسيد هذا النموذج من حماية الجريمة المنظمة، وهي مهمة لا تبدو صعبة في العمل الدرامي، وإيجاد منافذ اخراجية صارخة، تجعل المشاهد – المتلقي امام موقف حاد بالضد لهذا النموذج الذي ربما يصيب يوما أولاده في مقتل الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، وهذا يتطلب مهارة متوفقة في الإخراج قبل النص الدرامي، لعل وعسى تظهر في باقي حلقات هذا المسلسل. يبقى من القول، نعم اخذنا ” الفندق” الى محاكاة اطراف الحديث عن وقائع نعيشها يوميا ، ومخاوف نتداولها عن مناطق بعينها في العاصمة بغداد ، وهي محل استهداف امني لمكافحة الجريمة المنظمة ، لكن الاعتراض على كشف الواقع ، يبدو مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمل، لكن هذا الواقع بحاجة الى تكامل سردي يجيب على تساؤل مهم للغاية : الى اين نحن ذاهبون ؟؟