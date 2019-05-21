ليس قصدنا الإنتقاص من أحد

العراق غير مؤهّل وسيطاً بين واشنطن وطهران- سمير عبيد

أن معرفة القدرات والإمكانيات والتحرك على ضوؤها بالضبط في الحالة الشخصية والوطنية لهي نعمة وبركة …ولكن عندما يسود الإدعاء بأن هناك قدرات وأمكانيات أعلى مما هو متوفر ومعروف فهنا ستكون الكارثة والفضيحة معاً !!!.

نعم ..العراق بلد عظيم بتاريخه وحضارته وثرواته وموقعه الأستراتيجي الخطير. وبالتالي يحتاج العراق الى قيادة سياسية وأدارية تتلاءم مع هذا الموقع الأستراتيجي وتلك الصفات العظيمة ليحافظ على دوره وموقعه التاريخي في العالم العربي وفِي الإقليم.

والسؤال :

هل يمتلك العراق قيادة سياسية وأدارية تتلائم مع 50 بالمئة ولَم نقل 100 بالمئة مع ما ورد اعلاه ؟

الجواب:-كلا ..لا يمتلك العراق قيادة سياسية وإدارية قادرة على توظيف موقع العراق وتاريخه وحضارته وثرواته ولا حتى بنسبة 50 بالمئة بل أصبحت القيادة السياسية والإدارية ومنذ عام 2003 وحتى يومنا هذا سبباً رئيسيا بأذلال وتقهقر العراق أمام اضعف الدول في المنطقة فما بالك بالدول القوية في العالم؟

فأن كانت هناك إمكانيات سياسية خارقة لحلّوا مشاكل العراق المتفاقمة التي تزداد تفاقماً كلما طال عمر العملية السياسية وطال وجود هؤلاء الساسة !!.

نظام سياسي

ومن الجانب الآخر والمهم فالقيادات العراقية ومنذ عام 2003 هي مجموعات من الموظفين المستخدمين تحت عنوان ( مستر yes) لدى واشنطن وطهران ودوّل اخرى تعرفها ايران وواشنطن … وبالتالي ليس لتلك المجموعات التي تقود النظام السياسي العراقي تأثير يُذكر على طهران وواشنطن لكي يكونوا وسطاء بينهما من أجل رفع فتيل الأزمة المتصاعدة بين الجانبين… فهؤلاء ومنذ تأسيس العملية السياسية الجديدة في عام 2003 هم يتسولون رضا طهران وواشنطن في كل صغيرة وكبيرة،. وطهران وواشنطن أولياء نعمة ووجود هؤلاء الساسة . فكيف يكونوا وسطاء تقتنع بهم طهران وواشنطن؟. لا بل كيف تحترمهم طهران وواشنطن أصلا؟.

فالذي هو عاجز حتى الساعة أمام أكمال كابينته الوزارية كيف يريد إقناع الآخرين بقبوله وسيطاً وحلالا للمشاكل والأزمات ؟

فالرئيس ترامب زار العراق ولَم يكترث بهم ولا حتى لهم .والجنرال سليماني يتجول في مدن العراق متى شاء ولَم يكترث هو الآخر لهم.فكيف يكونوا هؤلاء وسطاء منتجين؟

نعم ..بإمكان العراق بقيادة الساسة الجدد في العراق والذين عرضنا إمكانياتهم اعلاه القيام بدور (البوسطجي) أي نقل الرسائل فقط بين طهران وواشنطن ودون تدخل ..فهذا وارد جدا لا بل سيتزاحمون على ذلك!!. ووارد جدا ان يرتبوا الطاولات والخدمات في داخل العراق ليجلس عليها الإيرانيون والاميركيون دون تدخل عراقي … ومثلما حصل من قبل بين واشنطن وطهران أبان السفير الايراني قمي والسفير الاميركي كروكر!!.

فرحم الله امرء عرف قدر نفسه !!.

من الجانب الآخر تصدعت رؤوسنا من تصريحات القادة العراقيين سواء جمهورية الرئيس أو جمهورية رئيس البرلمان أو جمهورية رئيس الوزراء أو الدويلات الحزبية الاخرى فجميعها تصرح لابد للعراق من النأي عن الأزمة الإيرانية الاميركية ولابد من الابتعاد عن المحاور والسؤال :-

هل ان هؤلاء خارج التغطية، أم يخاطبون شعباً من الصم والبكم، أم أنهم يتمنون ان يكونوا قادة قادرين بالفعل على النأي عن الأزمة والمحاور… فيشتّرون أمانيهم؟

نقول لهؤلاء كفّوا عن تلك التصريحات النشاز فأنتم لا وزن لكم بنظر قادة الدول في المنطقة والإقليم لأنكم مكشوفون ويعرف ما عندكم وما بداخل مكاتبكم وحتى ما في جيوبكم .. والسبب أنتم لأنكم متفرقون ومتكارهون فيما بينكم ولأنكم منعتم بروز رجالات دولة خلال تلك المرحلة التي مضى عليها اكثر من 15 عاماً ..وانكم لم تعملوا للعراق بل عملتم لأنفسكم وأحزابكم منذ عام 2003 ولا زلتم !!.

فنقولها لكم وبكل صراحة ان العراق في وسط الأزمة الإيرانية الاميركية ..وانه مرشح ليكون الضحية الأولى، ومكان الحرائق الاولى عندما تنشب الحرب لا سمح الله وان العراق لا يمتلك مقومات وامكانيات ليكون دولة محايدة اطلاقا ..ولا يمكن ان يكون خارج لعبة المحاور اطلاقا!

تأسيس شبكة

والسبب بقادته الذين لم يفكروا يوماً بالاتفاق على تأسيس شبكة حماية تحمي العراق عند المحن والأزمات بل أصروا ان يبقى العراق صعيفاً واتكالياً عندما تنازلوا عن جميع مقومات الدولة العراقية لصالح الدول التي دعمتهم وأبـقتهم حكاماً للعراق!.

فنعم لدينا الآن وزير خارجية من الطراز الاول ولديه إمكانيات وقدرات عالية ونجح باستقطاب دبلوماسيين جيدين، ولكن اليد الواحدة لا تصفق. فالرجل ومن يشبهه في الإمكانيات داخل الحكومة و العملية السياسية لا يشكلون رقما يُذكر وسط الفوضى التي تعم العراق… وهؤلاء الاخيار ضحايا وسط اللامبالاة التي هي شعار معظم الساسة والقادة في العراق ولا سيما ان كابينة الحكومة غير مكــــتملة حتى الآن وهذا بحد ذاته تعرفه جميع الدول …وافضيحتاه !!.

ارحمونا بسكوتكم …واتركوها على الله ودعاء الخيرين من ابناء هذا الوطن الذي حطمتم كبريائه !!.

يارب أحفظ بلدنا ..يارب أوقف فتيل الحروب والازمات !.