العراق ضيف شرف تطوان الدولي للعود

بغداد – تضامن عبدالمحسن

افتتح في مدينة تطوان المغربية الخميس الماضي، وعلى مسرح اسبانيول فعاليات الدورة 24 لمهرجان العود الدولي، والذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة المغربية ، وحل العراق ضيف شرف لهذه الدورة، بحضور عازف العود مصطفى زاير، الذي قدم عرضا موسيقيا مع مجموعته خلال حفل الافتتاح. فيما تميزت افتتاحية المهرجان بتكريم كل من الموسيقار عبدالعاطي وعازف الكمان التطواني المايسترو نبيل أقبيب، تقديرا لعطاءاتهما المتميزة وتثمينا لقيمة المبدعين ودورهم في إرساء دعائم نهضة فنية بناءة.

كما منحت جائزة زرياب للمهارات التي يقدمها المجلس الوطني للموسيقى، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة الى المؤلف الموسيقي اللبناني مصطفى مطر، والذي يعد أحد العازفين المتميزين في العالم العربي على آلة البيانو.

وتتواصل فقرات هذا الحدث الثقافي، بعروض وتجارب موسيقية متميزة من العراق ولبنان والأردن وإسبانيا وفلسطين ومصر، والمغرب، على خشبة مسرح اسبانيول لخلق فسحة جمالية وتبليغ رسالة إنسانية مهمة.

وجرى تنظيم لقاءين مفتوحين، الأول مع كل من المؤلف الموسيقي اللبناني مصطفى مطر مع قراءة في أعماله، بمشاركة السوبرانو والباحثة سميرة القادري والمخرج يوسف الريحاني، والثاني مع الفنان ضيف هذه الدورة، مصطفى زاير، للحديث عن تجربته الفنية، كما تم تنظيم معرض استعادي للفنان التشكيلي العلمي البرتولي مع الفنانة الشابة مروة محفوظي.

وقال زاير في تصريح(طرحت مشروعي (طائر الأندلس) لأول مرة في المهرجان وكذلك مجموعتي الموسيقية الجديدة وهي ( مجموعة قرطبة للموسيقى) والتي تضم أهم الموسيقيين الأسبان (خوسيه على الة الكونترباص ومانويلو على الة الگيتار و أرتورو على الة الكلارنيت و شريكي في هذا المشروع مصطفى سبع على البيركشن)، مبينا ان( تأثير الليلة الفنية كان كبيرا وعميقا لدى المشاركين والحاضرين، ولاقت الموسيقى والأعمال التي كتبت خصيصاً لحضارة وأثر الأندلس في تاريخنا محبة كبيرة لدى الجمهور المغربي والعربي والأوربي الذي ملأ مسرح أسبانيول في تطوان).