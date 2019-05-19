العراق رقم عالمي من جديد – نغم التميمي

يتفاخر أبناء الخليج والوطن العربي دوما بقياداتهم الحكيمة التي جعلت من بلادهم صاحبة الرقم القوي في الوصول الى مصاف الدول المتقدمة والمنافسة مع الدول العضمى في الحصول على ترتيب يتيح لهما الحصول على لقب الدول السعيدة او النظيفة او الصالحة للعيش. منذ عام 2003 وبلادي غابت عن هذه المنافسات وودعتها الألقاب الجميلة ، ولكنها حاضرة وبقوة في الحصول على لقب افسد دولة وأتعس شعب واوسخ مدينة. صفات تدمي قلوبنا كما تجرح مشاعرنا بعد ان كان يتغنى بِنَا القاصي والداني،يوم كانت بغداد حلما لزيارة اقرب جيراننا، وكان العراق وجامعاته محط اهتمام طلاب العالم. اليوم من حقي ان أتباهى ببلدي الذي نافس دول العالم وحاز على المرتبة التاسعة عشر في استقصاء اجرته جامعة بنسلفانيا حول أعظم الدول في العالم واحتل العراق هذه المرتبة وبقوة بعد ان حازت الولايات المتحدة على المركز الاول واحتلت السعودية المركز الثالث لكن هذا النصر الذي اعتبره كبيرا رغم انه معنوي لا دخل لقياداتنا غير الحكيمة فيه حيث اعتمد الاستقصاء على قوة البلد العسكرية والاقتصادية وتحالفاته الدولية وكل هذه المعايير لم تكن من بنات أفكار قادتنا. الفضل كل الفضل يعود الى أبناء جلدتي وأبطالها من القوات الامنية العسكرية التي جعلت العراق رقما صعبا وصيرته علامة فارقة في تاريخ القوى العظمى القوة العسكرية التي اطاح بها ابطالنا اكبر عدو في العالم جعلتنا نفرح بلقب عالمي، الشجاعة التي يمتلكها العراقي الغيور على بلده صارت حديث اكثر من عشرين الف شخص من ثمانين دولة تم اختيارهم ليصوتوا لصالح القوة العسكرية العراقية. لن أقول مثلما يقول أبناء الخليج اننا نافسنا العالم بفضل قيادتنا الحكيمة، بل أقول العراق اكثر الدول فسادا ، وبغداد أسوأ دولة للمعيشة، بفضل قيادتنا الحكيمة