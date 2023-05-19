العراق بين نسبتين مستر فايف ومستر ففتين – جبار المشهداني

من القصص المهمة في تاريخ العراق الحديث قصة مستر فايف وهو اللقب الذي أطلق على كالوست سركيس كولبنكيان ( mr Fiv percent) لانه كان يتقاضى نسبة خمسة بالمائة من عائدات النفط العراقي على اثر دوره المهم في إتاحة حقول البترول في الشرق الأوسط للإستثمار والتطوير الغربي . ( ويكيبيديا ) .

فما الذي انجزه مستر فايف من مشاريع

في العراق خلال عقد الستينيات وبداية السعينيات، قامت المؤسسة بتمويل وإنشاء أكثر من أربعين مشروعاً ما بين كبير ومتوسط وصغير ، وبكلف مختلفة، وهي:

-1المتحف العراقي الوطني عام 1966 في بغداد

-2مدينة الطب في بغداد ، أنجزت عام 1970

-3المسرح الوطني في الكرادة ، بغداد -4 القاعة المركزية للجامعة المستنصرية وساعة الجامعة، الوزيرية، بغداد في الستينيات

-5 المركز الثقافي في الانبار في الستينيات

-6المكتبة الوطنية في باب المعظم بغداد في الستينيات

-7جمعية الجيولوجيين العراقية في المنصور بغداد في الستينيات

-8جمعية الفنانين التشكيليين في المنصور بغداد في الستينيات

-9جمعية رعاية الطفل في كركوك في الستينيات

-10جمعية مكافحة التشرد العراقية في المنصور بغداد في الستينيات

-11 قاعة جامعة الموصل في الستينيات

-12دار اليتيمات في الموصل في الستينيات

-13 قاعة كلية الزراعة في الموصل في الستينيات

-14قرية عصرية نموذجية في كردستان في الستينيات

-15كلية الاقتصاد في البصرة في الستينيات

-16 متحف الآثار في الناصرية في الستينيات

-17متحف الأنثروبولوجيا الوصفية (علم الانسان) في بغداد في الستينيات

-18 متحف الموصل في الستينيات

-19مدرسة المنصور الخاصة (مدرسة الامريكان، ثانوية المنصور للبنات) في الستينيات

-20 مركز صحة الطفل في بغداد في الستينيات

-21 مستشفى الجبايش في الناصرية في الستينيات

-22 مستشفى الحضر في الموصل في الستينيات

-23 مستشفى الطوارئ في البصرة في الستينيات

-24مستشفى الطوارئ في المهناوية في الديوانية في الستينيات

-25 مستشفى الطوارئ في الموصل في الستينيات

-26مستشفى الطوارئ في مدينة الصدر بغداد في الستينيات

-27 مستشفى الولادة في السليمانية في الستينيات

-28 مستشفى الولادة في كربلاء في الستينيات

-29معهد الفنون الجميلة في المنصور بغداد في الستينيات

-30مكتبة الأطفال في كركوك في الستينيات

-31جامعة الحكمة في بغداد عام 1961

-32 متحف الفن الحديث (قاعة كولبنكيان) في ساحة الطيران بغداد عام 1962

-33 ملعب الشعب في بغداد 1966

-34 مكتبة الطفل مع هشام منير في المنصور بغداد في عام 1967

-34 المركز الثقافي النفطي في بغداد عام 1968

-35 آمرية الكلية العسكرية في الرستمية بغداد 1969

-36 المجمع العلمي العراقي في الوزيرية عام 1970

-37 مركز البحوث السرطانية في بغداد 1970

-38 مركز مرضى السل في أربيل 1970

-39 قاعة المحاضرات في نقابة المعلمين في المنصور بغداد في السبعينيات

-40مبنى الهلال الأحمر العراقي في المنصور بغداد في السبعينيات

-41مركز البحث العلمي في الجادرية بغداد في السبعينيات

-42 نقابة المهندسين العراقيين في المنصور بغداد في السبعينيات

-43 قاعة المركز الثقافي في النجف عام 1973

-44 نقابة الأطباء العراقية في المنصور عام 1973.

وفي عراق اليوم أكثر من نسخة بعنوان مستر ففتين او أصحاب (نسبة 15 بالمئة ) وهؤلاء لم يقوموا بأي جهد تعاقدي او استثماري او تنقيب او بحث كل مافي الأمر أن مصادفة سياسية تاريخية غبية جاءت بهم ليتصدروا المشهد السياسي نيابة عن مكوناتهم او مناطقهم ومع ذلك فهم يسرقون ويحولون أموال النهب والخمط والنسب إلى خارج العراق.

ونحن في فوضى الفساد هل اصبح لزاما علينا إعلان نسبة( معقولة ومقبولة ) تمنح لأي جهة سياسية تستولي على أي عقد شريطة الإلتزام بالجودة وتاريخ التنفيذ؟.

هل نحتاج إلى تشريع يقنن النسبة او ( الكوميشن ) مع وجود شروط تعاقدية صارمة ؟ الحقيقة بعد اقتراح إعادة الأموال المنهوبة مقابل إطلاق السراح قد نجد أنفسنا مضطرين لتقنين شكل العلاقة بين (الففتيين) وبين الدولة العراقية .

ملاحظة أخيرة.

لم ارفق صور لأصحاب نسبة الففتين لكثرتهم أولا وتحاشيا للمسائلة القانونية لكني متأكد ان حاشيتهم سيوصلون هذا المقال لهم مع توصية خاصة جدا .انا مطمـــــئن لأن لا أحد منهم سيبادر بسؤالي هل تقصدني لكنهم يــــــعرفون الإجـــابة جميــعا .