العراق بطلاً للعرب بالقوس والسهم داخل الصالات

بغداد- الزمان

أختتمت منافسات ت البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات في محافظة السليمانية بكردستان العراق والتي إستمرت يومين متتاليين. وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني ان النتائج الختامية للبطولة شهدت تربع المنتخب العراقي على عرش الصدارة في جدول الترتيب النهائي بحصوله على عشرة أوسمة ذهبية وأربعة فضية وأثني عشر برونزياً. وأضاف المشهداني ان المنتخب المصري جاء بالمركز الثاني بخمسة أوسمة ذهبية وتلاه المنتخب الاماراتي بثلاثة أوسمة ذهبية وضعته في المركز الثالث. وأشاد المشهداني بدور اللجنة الأولمبية يتقدمها رعد حمودي لدعمه الكبير ومساندته الجادّة في إحتضان العراق للبطولة التي نجحت بكل تفاصيلها، مشيراً الى ان بطولة العراق الدولية ستنطلق اليوم السبت، وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بمشاركة ثلاثة وعشرين منتخباً. وفي سياق متصل كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي أربعة من لاعبي منتخب العراق للمواي تاي، وملاكهم التدريبي، وذلك لنيلهم أربعة أوسمة في بطولة العرب الأخيرة التي أختتمت في الامارات الاسبوع الماضي. وثمّن حمودي ما حققه اللاعبون الأربعة ودعاهم لمواصلة الأداء والنتائج الجيدة في البطولات الخارجية المقبلة لاسيما الدورة الآسيوية التي ستحتضنها تايلند العام الحالي. وكان منتخب العراق للمواي تاي فاز بالوسام الفضي لوزن 51 كغم، وثلاثة أوسمة نحاسية لأوزان 71 و 67 و 60 كغم على التوالي. هذا وحضر لقاء التكريم الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية أحمد صبري، ورئيس إتحاد المواي تاي مصطفى جبار علگ. وتنعقد الجمعية العامّة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في إجتماعها الاعتيادي الدوري السنوي، وذلك اليوم السبت المقبل الموافق للحادي عشر من شهر آذار الجاري. وأكّد ذلك اليوم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد مبيناً أن الاجتماع الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد سيحضره حيدر فرمان مراقباً معتمداً من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي. وأضاف عبدالحميد قائلاً إن الاجتماع الاعتيادي يجري إنعقاده، بشكل دوري سنوي، على وفق الفقرة 1 من المادة 25 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2020 المعدل، وذلك للتداول بأبرز معطيات المشهد الأولمبي العراقي ومناقشتها من قبل الجمعية العامّة للجنة الأولمبية.