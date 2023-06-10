العراق بحاجة لترميم البنية التحتية للمجتمع – منتظر الزيدي

لا تحتاج البلاد الى سجون جديدة،ولا زيادة عدد الشرطة ،بل بحاجة الى تأهيل المجتمع كافة، وتفعيل وتطوير الرعاية الاسرية، ركزوا على (البحث الاجتماعي، الفلسفة، الطب النفسي) هذه الكليات لا يرتادها الا المجبرون بسبب المعدل..!فاجعلوها كليات مفاضلة وافضلية. المجتمع لا ينهار بانهيار بناء، او تشخيص طبي خاطئ، انهيار المجتمع بغياب القيم، وتعزيز الذات الخيّرة، ونشر الفضيلة،وتشخيص الثغرات التي تنخر المجتمع، ووضع خطط لتحسين الحالة النفسية للمواطن، من خلال الاعلام ،وفتح مراكز بحوث ،وتفعيل لجان داخل السجون من وزارات العدل والصحة مع منظمات المجتمع المدني المعنية.

يجب ادخال مناهج “اجبارية” للصحة النفسية والتربية الاسرية وبث روح التفاني والوطنية منذ الابتدائية. فنحن الان نعاني من تلف البنية التحتية للمجتمع بصورة كبيرة.

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