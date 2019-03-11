العراق الدواعش ويثير حفيظة الجوار – احمد الخضر

يحاول الإعلام المرتبط ببعض الدول المجاورة أن يسوق أشياء غير صحيحة عن وضع الحكومة العراقية وتحديداً أن عندما يرتبط الأمر بسياسيات لا تروق هذه الدول التي ترعى وتمول هذا الإعلام .واليوم يحاول هذا الإعلام إحراج الحكومة العراقية أمام شارعها بترويج قضية على أن العراق يستلم الدواعش القادمين من سوريا تنفيذاً ل أوامر غربية و أمريكية تحديداً !!!! وبدون مراعاة المصالح العراقية . وليس دفاعاً هنا عن الحكومة العراقية بقدر ما توضيح للحقائق وفضح الجيوش الاعلامية الكاذبة ا أن استلام الدواعش من الأراضي السورية جاء رغبة من الحكومة العراقية خصوصاً أن هؤلاء الدواعش كانوا قد اسروا من قبل قوات سوريا الديمقراطية ( قصد ) وليس من قبل الحكومة السورية و لان اغلبهم مطلوبين للقضاء العراقي و هاربين من جرائم إرهابية قاموا فيها في الموصل وغيرها عندما كانت هذه المدن العراقية تحت سيطرة هذا التنظيم الإرهابي و تفادي لأي صفقة قد تعقدها قوات سوريا الديمقراطية لإطلاق سراحهم تحركت الحكومة العراقية وبسرعة لإبرام اتفاق من هذه القوات على استلام كافة الأسرى الدواعش لديها والذي قد يصل عددهم الى 1000 أو 1500 أسير داعشي كما يجري ألان عمل شاق من قبل الحكومة العراقية و بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى على تدقيق كل أسماء ومعلومات الأسرى وفقاً لقاعدة بيانات دقيقة جداً بعدها أحالتهم الى المحاكم العراقية لينالوا جزائهم العادل آما بخصوص الجنسيات السورية فلم تقرر الحكومة العراقية بعد تسليم الدواعش السوريين الى دمشق أم لا فهناك إصرار عراقي كبير على محاكمة جميع الدواعش في العراق سواء كانوا عراقيين أم عرب أم أجانب الموقف العراقي يبدوا قوياً في الإصرار على محاكمة جميع الجنسيات بعد رفض الحكومات الأوربية استلام مواطنيها الذين انتموا لداعش وأصبحوا ضمن التنظيم حيث هناك رأي أوربي شبه عام على عدم استلامهم و محاكمتهم في البلدان التي يلقون القبض فيها عليهم وعودة الى بعض الأعلام العراقي والذي قلنا عنه أنة ممول ومرتبط ببعض دول الجوار ويعبر في عملة عن وجهة نظر تلك الدول التي تمولة وليس العراق فأن هذا الإعلام ومن ورائه الدول التي تمولة يعتبر قوات سوريا الديمقراطية قوات أمريكية ولأن العراق قد ابرم اتفاق مع هذه القوات فأنه قد قام بعمل مع طرف تابع الى أمريكا ( حسب وجهة نظرهم) وبالتالي يجب إحراج العراق في هذه الصفقة وإظهار ان العراق يستلم دواعش ليتم إعدادهم مرة أخرى وليس محاكمتهم كما يجري ألان ليهددوا امن العراق والعراقيين .. هذا هو التضليل الذي يمارسه هذا الإعلام وهذا هو الهدف منه أما وربما سنشهد تصعيداً اكبر من قبل دول الجوار هذه نفسها جراء هذه الصفقة كون الحكومة العراقية تعاملت مع من تعتبر هذه الدول ذراع أمريكي عسكري في المنطقة و يقصدون قوات سوريا الديمقراطية وان هذه الصفقة ستعتبر بوابة تقارب بين بغداد و بين هذه القوات ينتج عنه تعاون عسكري قادم هو ما ترفضه دول الجوار هذه رفضاً قاطعاً ..