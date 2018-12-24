العراق: إتفاق أوبك منع إنهيار أسعار النفط لأقل من 40 دولاراً

بغداد – الزمان

أكدت وزارة النفط، أهمية اتفاق منظمة الدول الأعضاء المصدرة للنفط اوبك في خفض الانتاج وحفظ أسعار النفط من الانهيار. وتبلغ الاسعار الحالية 54 دولاراً للبرميل في مؤشر خام برنت للقياس العالمي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس ان (العراق لو لم يتفق مع اوبك على نسبة تخفيض معينة لحدث انهيار باسعار النفط الى ادنى من الاسعار الحالية). وأضاف ان (العراق في الاتفاق الأخير لاوبك قلص حصته من 220 الف برميل يوميا في الأتفاق الأول الى 140 الف برميل يومياً)، معرباً عن أسفه (لانتقاد البعض السياسة النفطية لعدم امتلاكه المعرفة الكافية في عملية الاتفاق داخل اوبك)، مؤكداً ان (وزارة النفط تبحث عن مصلحة العراق في الدرجة الأولى). وتساءل جهاد (لو لم تتوصل دول اوبك في اجتماعها الاخير عن التخفيض لانهارت الاسعار الى دون الـ 40 دولارا للبرميل وبالتالي سيتضرر العراق، فما فائدة ان يصدر العراق كميات كبيرة من النفط بأسعار قليلة؟). وأوضح ان (اتفاق اوبك ومن خارجها ساعد على إيقاف تدهور أسعار النفط وهم يطمحون الى تحسنها) ، مشيرا الى ان (الاتفاق هو اجراءات وقتية وليس طويلة الامد وهو لستة اشهر يجري خلالها متابعة السوق النفطية وبعدها سيكون هناك اجتماع آخر هذه الفترة لتقييم الاتفاق ومدى خدمته لمصلحة المنتجين وحفاظه على استقرار الاسعار ومدى أهمية المضي به او اتخاذ إجراءات أخرى وهذه كلها خطوات لايقاف تدهور الاسعار). وتابع ان (وزارة النفط هي ممثلة العراق في اوبك وهي تبحث عن مصلحته والمتتجين الاخرين ولا مزايدة في ذلك وهي أحرص من الجميع على اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحمي مصالح العراق الذي هو جزء من المنظومة الدولية وهو لا يستطيع ان يكون خارجها والقرارات عادة تكون تضامنة في تقريب وجهات النظر). وكانت دول منظمة اوبك اتفقت في السابع من الشهر الجاري على خفض الانتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لتعزيز الأسعار. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالاتفاق في كانون الثاني المقبل، ولمدة ستة أشهر. وجاءت الخطة، التي تتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، استجابة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بحوالي 30 في المئة منذ تشرين الأول الماضي. وتبلغ حصة العراق من خفض الإنتاج 140 الف برميل يومياً. وقال وزير النفط، ثامر الغضبان الأحد إن (العراق يرغب في تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك والمنتجين المستقلين في نيسان. وذكر الغضبان أنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن العراق سيراقب مسار أسعار النفط وتطورها بمرور الوقت).وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إنه إذا لم تكن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا، كافية فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام. وذكر في مؤتمر صحفي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك بالكويت أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر كانون الأول بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وتساءل (ماذا لو يكون الخفض بمليون ومئتين برميل يوميا غير كاف؟ أقول لك إذا لم تكن كافية سوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به). خطة خفض الانتاج مدروسة جدا لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية). كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في مطلع الشهر الجاري على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط الجمعة لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017 حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات الأسبوعين المقبلين. وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد في باكو نهاية شباط أو بداية آذار المقبل، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018. كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان. وقال الأعمى إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في تـــــشرين الثاني من 340 مليونا في كانــــــون الثاني 2017حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط. وذكر الغضبان أنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في نيسان. وتعقد أوبك اجتماعها الكامل المقبل في فيينا في ذلك الشهر. وتابع الغضبان (سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن). من جانبه، أكد محافظ السعودية في أوبك (التزام المملكة التام ?بالاتفاق الجديد). وقال إن بلاده أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمــــــــت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من كانون الثاني 2017 وحــــــــــتى أيار 2018 أي قبل قرار رفع الإنتاج في الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المئة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.