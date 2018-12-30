المضحك المبكي

العراق أسير الفتوى والمليشيات – نجاح سميسم

نعم هذا ما وصلنا اليه بفضل أمريكا، بلاد الرافدين، بلاد سومر وأكد وبابل وأشور، بلاد إخوان الصفا وخلان الوفا، والحلاج والسهر وردي وموطن أهل الكلام المعتزلة، هذا البلد يتحول بين ليلة وضحاها إلى قندهار وتحت حكم طالبان 0

قبل أيام، شاهدت رجل دين شابا معمما بعمامة سوداء يطلُ من على شاشة واحدة من الفضائيات التابعة لحزب من أحزاب السلطة وما أكثر هذه الفضائيات التي أنشأتها الأحزاب الأسلامية من أموال الشعب المستكين المسروقة جهاراً نهاراً)0

شاهدتُ هذا الشاب المعمم ، والذي يرجع بفتاويه إلى أحد المراجع الكبار معتمداً على رسالته العملية في العبادات والمعاملات( بالمناسبة فأن هذه الرسالة تشبه أغلب كتب المراجع منذ الكليني والقمي والمفيد والطوسي إلى يومنا هذا إلا في بعض الأمور البسيطة) 0

كان هذا المعمم الشاب يصول ويجول، وهو يفصل الحلال والحرام على مقياس المفتي التابع له والذي يُغدق عليه بالأموال الوفيرة( أموال الخمس والزكاة ومجهول المالك) ، يتكلم كلاماً مبهماً لا يفهمه الأغلب من المتابعين ، فهو يتحدث عن النطيحة والمتردية، وعن الكلالة والجلّالة وعن الماء المطلق والماء المضاف ،هل يجوز الوضوء فيه أم لا، وعن الحيض والأستحاضة وكيف تُفرِّق بينهما، وعن غُسل الجنابة والواجب أن تبدأ بالرأس والجانب الأيمن ثم الأيسر أذا كان غسلاً ترتيباً وهو يختلف عن الغُسل الأرتماسي وكيف تكون النية، والرسائل تُتلى عليه من النساء والرجال ، وهو يُفصل عليهم دينهم حسب المقاس ( وسمعتُ أحدهم يقول له الله يرحم والديك يا سيد لو انته ما موجود أحنه وين نصير وأخرى تقول له أني بدخل الله ودخلك يا سيد انته دليتنه الطريق الله يوفقك 000)0

بعد هذا أيها السيدات والسادة ، ونحن في القرن الواحد والعشرين ، هل هنالك أكثر تعطيلاً للعقل من هذا الحاصل والذي يحصل! أنسان آخر يفكر بدلاً عني في أمور تخصني أنا بدعوى أنه أكثر مني فهماً لديني ودنياي، وأنه أكثر معرفةً مني بحياتي الشخصية والخاصة، وهو يفصلها لي بحسب مقاساته، وأنا تابع له أسير حسب مشيئته 0

هناك حديثاً مشهور للرسول (ص) ( إستفتي عقلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك) ، أي اعرض كل أمرٍ يتعلق بأمورك الدينية والحياتية على عقلك، فما تطابق مع العقل خُذ به وما رفضه العقل أتركه ، وهذا نص صريح من قبل الرسول على إعمال العقل في كل الأمور التي تخص الانسان0

وهنا لابدَ أن نتذكر قول الفيلسوف الكبير بن رشد

(الله لا يمكن أن يعطينا عقولاً ثم يعطينا شرائع مخالفة لها)0

ولكن أغلب المسلمين وأتباع الديانات الأخرى يتدينون الآن بدين الفقهاء الذين جاءوا بعد الأنبياء كي يفسروا الدين حسب رغباتهم وأهوائهم وثقافاتهم ونزعاتهم والبيئة التي عاشوا بها وتعايشوا معها فأفرغوا كل هذا في الفتاوى التي أصبحت هي الدين الذي يتدين به العامة 0

وهنا تفرع الدين عند المسلمين الى دين السلف وهو دين القتل والأرهاب والجزية والاغتصاب والسبايا والجواري والغزو وسوق النخاسة ، دين الظاهرية وأحمد بن حنبل وبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وبن لادن والقاعدة وداعش التي تذبح على الهوية وتبيح القتل تحت راية الله أكبر كما كان يفعل الغزاة الأوائل عندما أحتلوا الدول بحجة نشر الدين الجديد وبنفس كلمة الله أكبر وتحت راية الأسلام0

أما الفرع الثاني وهو فرع الأجتهاد ، المعول عليه في فتح مجالات العقل للأبداع، فقد تحول إلى المتاجرة بالدين من جهة وتقييد العقل من الجهة الأخرى( تقليد الأعلم، ذبها براس عالم واطلع منها سالم، لاتنتقد العالم والمرجع لأن قوله حجة، والراد على المرجع كمن يرّد على الأمام المعصوم وعلى رسول الله وعلى الله ) وهنا قيدوا العقل أيضأ وجعلوا العوام كالبهائم تتحكم بهم المراجع وأبناؤهم وأصهارهم كيفما شاءا ويشاؤا ، ويتجاروا بهم أيضأ كيفما شاءوا ويشاءوا ، وهنا لابد لي أن أذكر مقولة ابن رشد( التجارة بالدين هي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل ،فإن أردت التحكم في جاهل، عليك أن تغلف كل باطل بغلاف الدين)0

أن الذي دعاني إلى كتابة هذه المقالة بالإضافة إلى المعمم الشاب الذي ذكرتُ تفصيله آنفاً هو ظهور مفتي الديار العراقية وفتواه بتحريم الأحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة بحجة مقولة ابن قيم الجوزية السلفي والمتوفي قبل تسعة قرون والذي يقول فيها أن هذه الأحتفالات هي عبادة للصليب والتثليث ، وكذلك تصريح رئيس ديوان الوقف بأن هذه الأحتفالات هي أشاعة للفسق والفجور لأن فيها رقص وطرب، وأنا هنا في معرض القول هذا ، أقول لهما ولكل دعيِّ من أمثالهما ممن يتستر بالعمة ولبوس الدين هل نزهتم أنفسكم أنتم من هذا الفسق والفجور وهل نزهتم أنفسكم من سرقات أموال الشعب حيث امتلأت جيوبكم بأموال السحت الحرام، لماذا لاتحضرا إلى مجلس النواب لأستجوابكما عن السرقات والفساد، أقسم أن حظيرة خنزيرٍ أطهر من أطهركم ، يامن نزوتم على أرض الرافدين كما نزا اسلافكم القدامى عندما جاءوا بحجة نشر الدين الجديد ، دين العدل والمساواة ولكنهم أشاعوا الرذيلة والسبي والاغتصاب كما تفعلون 0

أتدري ماذا يقول حافظ شيرازي على لسان غانية جاءت تقدم كأس النبيذ إلى رجل الدين الذي يتردد على الحانة (هذه هي حقيقتي، فما هي حقيقتك؟ هل هذه حقيقتك؟)0

ويعلق الكاتب العراقي البصري على هذا ( أن العهر ليس أن يكون جسدُكَ نجساً، وأنما العهر أن تكون ذاتك نجسة ، تقبل كل خداع وخبث وشر) ويستمر فيقول أن المبغى وحده هو المبنى الحقيقي في التأريخ لأنه وحده المبنى الصريح الذي يُسمي نفسه بأسم حقيقته ، على عكس المعبد الذي هو خلاف أسمه، فهو المبنى الأكثر زيفاً في التأريخ ، لأن محرابه للزيف والقتل والغش والخداع والسرقة ، إلا إذا قبل الله صلاة اللصوص والمخادعين )0

هل أزيدكم أم تكتفون بهذا؟

/ النجف