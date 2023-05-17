

العراق‮ ‬يشارك في‮ ‬أولمبياد الألعاب الإلكترونية بسنغافورة

بغداد‮- ‬الزمان

اعلن الاتحاد العراقي‮ ‬للسيارات والدراجات النارية،‮ ‬عن مشاركة العراق في‮ ‬أولمبياد الألعاب الإلكترونية والتي‮ ‬ستقام في‮ ‬سنغافورة،‮ ‬في‮ ‬منتصف شهر حزيران المقبل‮.‬

وقال النائب الأول محمد هيثم ان انه تم اعتماد العراق رسميا للمشاركة في‮ ‬المنافسات بعد اجتاز لاعبي‮ ‬المنتخب المنافسات الأولية.واشار النائب الاول على عزم الاتحاد لإشراك لاعبي‮ ‬منتخبات العراق في‮ ‬البطولات العالمية والإقليمية وتحقيق نتائج جيدة في‮ ‬كافة المحافل الدولية المقبلة‮.‬

يذكر أن نادي‮ ‬العراق للسيارات والدراجات النارية تأسس عام‮ ‬2019‮ ‬ويقع مقره بشارع فلسطين في‮ ‬بغداد،‮ ‬ويقيم فعاليات سنوية في‮ ‬محافظات واسط،‮ ‬المثنى وصلاح الدين،‮ ‬كما‮ ‬ينظم جولتين عربيتين إلى كل من الكويت والسعودية‮.‬