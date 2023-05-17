العراق يشارك في أولمبياد الألعاب الإلكترونية بسنغافورة
بغداد- الزمان
اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، عن مشاركة العراق في أولمبياد الألعاب الإلكترونية والتي ستقام في سنغافورة، في منتصف شهر حزيران المقبل.
وقال النائب الأول محمد هيثم ان انه تم اعتماد العراق رسميا للمشاركة في المنافسات بعد اجتاز لاعبي المنتخب المنافسات الأولية.واشار النائب الاول على عزم الاتحاد لإشراك لاعبي منتخبات العراق في البطولات العالمية والإقليمية وتحقيق نتائج جيدة في كافة المحافل الدولية المقبلة.
يذكر أن نادي العراق للسيارات والدراجات النارية تأسس عام 2019 ويقع مقره بشارع فلسطين في بغداد، ويقيم فعاليات سنوية في محافظات واسط، المثنى وصلاح الدين، كما ينظم جولتين عربيتين إلى كل من الكويت والسعودية.