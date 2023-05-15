

العراق‮ ‬يترقّب ردّاً‮ ‬تركياً‮ ‬بشأن طلب إستئناف التصدير وخبير لـ‮ (‬الزمان‮):‬

التأخير‮ ‬يرتبط بالإنتخابات الرئاسية ونرجّح بدء عمليات التحميل خلال‮ ‬يومين

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

رجح خبير نفطي‮ ‬،سبب تأخير استئناف تصدير نفط اقليم كردستان بعدما ابلغت وزارة النفط‮ ‬،شركة بوتاش التركية‮ ‬ببدء عمليات التحميل السبت الماضي‮ ‬،الى انشغال تركيا بالانتخابات الرئاسية‮. ‬وقال الخبير بيوار خنس لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس‮ (‬توقع بدء عمليات تحميل النفط من حقول الاقليم خلال اليومين المقبلين‮ ‬،وكان من المقرر المباشرة باستئناف التصدير بعدما ابلغت وزارة النفط‮ ‬،شركة بوتاش التركية المباشرة بتحميل النفط‮ ‬،لكن‮ ‬يبدو ان الانشغال باالانتخابات الرئاسية التي‮ ‬اعلنت نتائجها الاولية امس‮ ‬،وراء تأخير استئناف عمليات التصدير‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬حكومة الاقليم اوفت بجميع التزاماتها تجاه بغداد‮ ‬،‮ ‬وانهى الجانبان جميع الخلافات السياسية وما تبقى مباحثات فنية بشأن الموازنة وعمليات تصدير الخام‮).‬ولا‮ ‬يزال العراق‮ ‬ينتظر اتفاقاً‮ ‬نهائياً‮ ‬مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط الاقليم‮ ‬،‮ ‬بحسب‮ ‬تأكيد حكومة الاقليم‮ .‬ويأتي‮ ‬الإعلان بعد أيام من التكهنات،‮ ‬إذ أعلن الوزير حيان عبد الغني‮ ‬،الأسبوع الماضي‮ ‬أن إعادة التصدير ستنطلق في‮ ‬13 أيار الجاري‮ ‬قبل أن‮ ‬يشير مسؤولون في‮ ‬أربيل إلى أن‮ (‬العراق لا‮ ‬يزال بانتظار ردّ‮ ‬من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير‮. ‬واكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني‮ ‬إن‮ (‬كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً‮ ‬إلى الاتفاق،‮ ‬وهي‮ ‬بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي‮ ‬بين بغداد وانقرة لاستئناف تصدير نفط الاقليم‮). ‬وبعدما كان الاقليم‮ ‬يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد،‮ ‬لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام‮ ‬2014 لدى‮ ‬غرفة التجارة الدولية في‮ ‬باريس.وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد‮. ‬وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية آذار الماضي‮. ‬كما ألزم أربيل،‮ ‬على التفاوض مع الحكومة في‮ ‬بغداد.وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف‮. ‬ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل،‮ ‬فإن‮ (‬يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية سومو،‮ ‬وليس حصرياً‮ ‬عبر السلطات الكردية المحلية،‮ ‬كما عليتم إيداع عائدات الصادرات الكردية في‮ ‬حساب تديره السلطات المحلية في‮ ‬كردستان وتشرف عليه بغداد‮)‬،

‮ ‬وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو اكثر من مليار دولار‮ ‬،بحسب الخبير النفطي‮ ‬كوفند شيرواني‮ ‬الذي‮ ‬اكد ان‮ (‬النفط منذ أكثر من عقد‮ ‬يمثل الرئة الاقتصادية للإقليم الذي‮ ‬كان‮ ‬يصدر‮ ‬يوميا‮ ‬475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي‮). ‬وعزا وزير النفط عن أسباب تأخر استئناف التصدير،‮ ‬الى الفحوصات التي‮ ‬أجراها الجانب التركي‮ ‬للأنابيب من جل تلافي‮ ‬التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي‮ ‬ضرب تركيا في‮ ‬شـــــــباط‮). ‬وكان وزير الطاقة التركي‮ ‬فاتح دونميز قد نفى أن‮ ‬يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة‮ ‬1,4 مليار دولار للعراق‮. ‬من جانبه‮ ‬،قال الخبير السياسي‮ ‬لاوك‮ ‬غفوري‮ (‬لا أعتقد أن العراق سيكون صارما جدا على صعيد التعويضات‮)‬،‮ ‬

واشار الى ان‮ (‬أحد العوائق الرئيسة‮ ‬،هو الانتخابات الرئاسية في‮ ‬تركيا،‮ ‬التي‮ ‬تتجه نحو جولة ثانية‮ ‬غير مسبوقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي‮ ‬كمال كيليتشدار أوغلو‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬تركيا تريد تسوية الاقتراع أولا‮)‬،‮ ‬لافتا الى‮ (‬دعوى ثانية رفعها العراق عام‮ ‬2018 أمام نفس هيئة التحكيم،‮ ‬وهو إجراء تريد تركيا إلغاءه‮)‬،‮ ‬واستطرد بالقول ان‮ (‬هذه الدعوى مرتبطة بالنفط كذلك،‮ ‬إنها القضية ذاتها،‮ ‬لكن على فترتين مختلفتين‮)‬،‮ ‬مضيفا ان‮ (‬هذا الاجراء الذي‮ ‬ما زال قيد النظر‮ ‬يتعلق بالصادرات من كردستان بعد عام‮ ‬2018‮).‬